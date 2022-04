Lilith Primavera uomo: com’era prima dell’operazione

Lilith Primavera: andiamo a vedere com’era da uomo l’attrice protagonista della serie Le fate ignoranti.

Nel salotto di Serena Bortone per la puntata di venerdì 29 aprile di Oggi è un altro giorno c’è Lilith Primavera, grande protagonista della serie Le fate ignoranti. Prima serie tv italiana prodotta da Disney Plus, Le fate ignoranti ha riproposto in versione seriale il famoso film di Ferzan Ozpetek, raccogliendo un numero importante di consensi. Nel cast della serie troviamo anche Lilith Primavera, che interpreta Vera, una donna transgender con un difficile rapporto con la madre. L’attrice stessa è una donna transgender: vediamo com’era da uomo e il suo percorso di transizione.

Lilith Primavera: com’era da uomo

Una “donna nata maschio” come si descrive l’attrice. Il nome Lilith le è stato dato dalla madre a 18 anni, quando Lilith ha fatto coming out, quando il padre l’ha trovata con vestiti da donna per uscire. Lilith ha raccontato a Vanity Fair che per trovare la propria identità ha dovuto passare un periodo lontana dalla sua famiglia, anche per allontanarsi da tutte quelle aspettative di genere che vengono riposte in un figlio maschio, che però uomo non si sente.

Lilith ha dunque scelto di abbracciare la propria identità femminile ed è riuscita anche a ricomporre il dialogo con la sua famiglia. Nel tempo è diventata un personaggio importante del mondo dello spettacolo, un’artista a tutto tondo, tra cinema, televisione e radio. È anche un’assidua attivista dei diritti della comunità LGBTQ+ e proprio col ruolo di Vera nella serie di Ferzan Ozpetek ha continuato a perpetrare la propria battaglia.

Lilith è apparsa per la prima volta sul grande schermo nel 2017, nel film Mamma + Mamma, poi è stata una delle protagoniste del documentario Linfa e dal novembre 2020 ha collaborato al podcast di narrativa documentaria intitolato Malafemmina.

