The Royals è una serie drammatica andata in onda dal 2015 al 2018, incentrata su una famiglia reale immaginaria della Londra moderna.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su The Royals, apprezzata serie drama sui nobili inglesi. Intrighi, eccessi, sentimenti e tradimenti all’ordine del giorno nei 40 episodi che compongono lo show, dal 30 aprile 2022 disponibili su Netflix.

The Royals trama e cast

Siamo nella Londra di oggi e la telecamera si concentra sulla famiglia reale, che non è affatto quella che tutti conosciamo. Si tratta di personaggi totalmente inventati, anche se il livello di drama è in alcuni aspetti simile a quanto abbiamo visto verificarsi tra i membri della vera Corona britannica.

I protagonisti vivono in un mondo fatto di eccessi ma, al tempo stesso, di tradizioni ferree. I privilegi dati dalla nascita hanno un prezzo, ovvero il destino segnato e il forte controllo cui tutti sono sottoposti, dato il ruolo e l’esposizione pubblica.

La matriarca è Helena e si ritrova a lottare con due tipi di drammi familiari, alcuni comuni e altri decisamente atipici. È sempre sotto l’occhio dei media e del pubblico ma, nonostante questo, dovrà fare di tutto per riuscire a proteggere l’immagine della famiglia. I potenziali scandali sono all’ordine del gioco e tutelare il proprio potere è imprescindibile. Il mondo in cui vive, però, è composto da molti personaggi senza scrupoli e la fiducia è un lusso che non può permettersi.

Guardando al cast, la Regina Helena Henstridge è interpretata da Elizabeth Hurley. Il suo consorte, il Re Simon Henstridge è Vincent Regan. Per i due figli, il Principe Liam e la Principessa Eleanor Len, sono stati scelti William Moseley e Alexandra Park.

Completano il gruppo di attori e attrici Tom Austen (Jasper Frost), Jake Maskall (Principe Cyrus Henstridge), Merritt Patterson (Ophelia Pryce), Oliver Millburn (Ted Pryce), Genevieve Gaunt (Willow Henstridge) e Max Brown (Re Robert Henstridge).

