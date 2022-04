The Royals finale: come finisce la prima stagione

Scopriamo il finale di the Royals. Come finisce la prima stagione della serie dedicata a una moderna famiglia reale immaginaria?

Ecco tutto quello che dovete sapere sulla prima stagione di The Royals. Di seguito vi riportiamo un riassunto dettagliato del finale della serie, o almeno del primo ciclo di episodi. Ecco come si è conclusa questa prima avventura della famiglia reale inglese.

LEGGI ANCHE – The Royals trama e cast

The Royals finale

Giunti i risultati del test del DNA, che dimostrano chiaramente come i due principi non siano affatto figli del Re. La domanda è: perché mai la Regina ha accettato di farsi analizzare? Avrebbe semplicemente potuto rifiutarsi e nulla di tutto ciò sarebbe accaduto.

Le condizioni del Re preoccupano e Cyrus è il reggente in carica al momento. Eleanor e Liam sono invece stati prontamente esclusi dalla linea di successione al trono. Il nuovo sovrano si gode ampiamente il momento, così come le sue figlie, che detestano i cugini. Per anni hanno odiato doversi inchinare e finalmente si ritrovano in una posizione di superiorità.

Scopriamo inoltre il segreto del primogenito della Regina, che si è suicidato. Eleanor non si è mai perdonata l’accaduto. Avrebbe dovuto telefonargli quella notte ma dimenticò di farlo. Da allora si ritiene responsabile, credendo che avrebbe potuto fargli cambiare idea. Per la prima volta si rende conto del dolore provocato e vede i suoi ragazzi come qualcosa in più di semplici pedine. Sembra decisa a cambiare le proprie alleanze a palazzo, così da proteggere i gemelli.

Ai due sono stati tolti tutti i privilegi, come le guardie reali a loro protezione. In breve non si sa più dove sia Liam. Rivediamo Gemma, che prova ancora dei sentimenti per lui e glielo dimostra ora che non è più un principe. Il ragazzo ha bisogno dei suoi spazi e non risponde a nessuno, neanche a Ophelia, che continua a cercarlo. Intanto si continua a indagare sul misterioso uomo comparso nei filmati di sicurezza la notte dell’agguato al Re Simon.

Ritroviamo Liam con i postumi di una sbornia. Finalmente si sente libero da un peso, quello di un destino segnato. Propone a Ophelia di andare via. Lei non se lo fa ripetere e opta per Rio. Le dice di mantenere il segreto e scappare, altrimenti suo padre o altri le farebbero cambiare idea. Scopriamo però che il test non è mai stato effettuato e questa vicenda è tutta una macchinazione di Cyrus, che copre le sue tracce spedendo ben lontano il dottore responsabile.

Liam chiede l’aereo a Cyrus, che accetta dietro promessa di non rivederlo più. A bordo, però, il ragazzo trova il cellulare del dottore e scopre che è stato portato a Gibilterra. Decide di deviare il volo, insospettito. Helena tiene intanto un’intervista televisiva, dichiarando pubblicamente come i gemelli siano figli del Re. Ammette però d’aver amato un altro uomo e tradito il sovrano. Il nome del suo amore proibito è Henry.

Vediamo inoltre due uomini armati uccidere Alistair, mentre Eleanor parla con l’uomo che ha aggredito il Re. Le rivela d’aver ucciso suo fratello maggiore e che non si trattò di suicidio. Liam torna e accusa Cyrus d’aver ucciso Simon e suo fratello. Inizia a pestarlo e pretende una confessione. Lui, forse per salvarsi, gli dice d’essere suo fratello. Alla fine giunge la notizia della morte del Re. Cyrus è ufficialmente il sovrano e va a strappare l’anello dal dito del defunto.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI