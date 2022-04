Amici 21 guanti di sfida serale settima puntata 30 aprile e motivazioni

Amici, andiamo alla scoperta di tutti i guanti di sfida della settima puntata del serale, in onda sabato 30 aprile 2022.

Amici torna con la settima puntata del serale di questa ventunesima edizione. Il talent show di Canale 5 si avvicina ai suoi atti conclusivi e ora che il cerchio dei concorrenti rimasti in gara si fa sempre più stretto, ogni sfida inizia a essere davvero pesante. Tante emozioni dunque anche per questa puntata, dove vedremo le solite esibizioni e i guanti di sfida lanciati dai prof in settimana: scopriamo quali sono.

Amici 21: i guanti di sfida della settima puntata

Cominciamo con il guanto di sfida lanciato dalla prof Pettinelli sulla scrittura, mettendo di fronte Albe contro Alex, Sissi e Luigi. La prof ha detto che Albe ha dimostrato di saper scrivere molto bene e di tutto, mentre gli altri tre non hanno dimostrato la stessa dote e quindi incalza gli altri tre in questa specialità. Gli alunni dovranno riscrivere il testo di una famosa canzone italiana, lasciando intatto solo il ritornello, e dovranno farlo parlandosi di loro stessi.

La prof Cuccarini ha proposto ben due guanti di sfida. Nel primo ha imbeccato Sissi e Luigi, che dovranno confrontarsi in un omaggio a Whitney Houston. La maestra vuole così esaltare le qualità della ragazza. Nel secondo ha chiesto invece il confronto tra Alex e Luigi, mettendo sotto esame l’interpretazione e la vocalità al fine di spegnere le critiche su Alex mosse da Rudy Zerbi.

Passando al ballo, Raimondo Todaro ha lanciato la sfida tra Michele e Serena, riproponendo il guanto già lanciato tra Serena e Carola. La prof Peparini invece ha invitato Dario e Serena a preparare una coreografia di modern, per vedere come la ragazza se la caverà in questa specialità che secondo la prof calza meglio al ballerino.

Infine, la prof Celentano ha lanciato il guanto di sfida tra Michele e Dario, al fine di migliorare le evidenti carenze, secondo la maestra, di Dario.

