Michele Morrone è fidanzato con l’attrice di 365 giorni, Anna-Maria Sieklucka? Andiamo a scoprire tutta la verità.

Si parla moltissimi del possibile flirt tra Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka, protagonisti del film 365 giorni, il cui sequel è uscito su Netflix lo scorso 27 aprile. I due hanno mostrato una grandissima intesa, sul set e sui social e si parla moltissimo di una loro possibile relazione: andiamo a scoprire le cose come stanno.

Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka: la verità

I due si sono ritrovato a lavorare sul set del primo film quando l’attore era ancora fidanzato, in molti hanno notato la complicità tra i due, ma chiaramente la situazione sentimentale dell’attore ha sempre frenato il gossip. Dopo la rottura, però, è tornato a farsi forte il dibattito intorno alla coppia, che intanto sui social si è mostrata molto affiatata. L’intesa inscenata nel film è stata messa in evidenza anche nella vita reale e in molti non hanno potuto fare a meno di chiedersi quale fosse la verità, aumentando il gossip su una loro relazione.

A scatenare il dibattito poi è stato un video su Instagram in cui si vede un particolare tatuaggio sul braccio dell’attore, ovvero la scritta AMS. Impossibile non pensare che quelle sono le iniziali del nome dell’attrice, Anna-Maria Sieklucka e chiaramente questo dettaglio ha rafforzato ancora di più l’ipotesi che tra i due ci sia del tenero.

Non è arrivata comunque alcuna conferma dai due diretti interessati, d’altronde Michele Morrone ha sempre cercato di tenere celata la sua vita privata, mantenendo il riserbo sulla propria sfera amorosa. Anche in questo caso l’attore continua a non sbilanciarsi e se veramente c’è una relazione con Anna-Maria Sieklucka è stata tenuta alla perfezione nascosta dalla luce dei riflettori. Questo tatuaggio comunque non può che far pensare che ci sia qualcosa di più tra loro, ma vedremo se arriveranno delle conferme.

