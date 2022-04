ÙAmici 21 nella settima puntata del serale del 30 aprile è stato eliminato Nunzio o Albe. Scopriamo insieme rivivendo la puntata tra lacrime e liti

Amici 21 stasera è andata in onda con la settima puntata del serale che già al 30 aprile apre le porte alla semifinale. Il tempo è volato e mancano solo due appuntamenti del sabato sera con Maria De Filippi per eleggere il vincitore di Amici nel 2022. I semifinalisti della stagione 21 del talent sono per il canto Sissi, Alex, Luigi e per il ballo Dario, Serena e Michele. A questi allievi che sono arrivati alla fase finale del serale del programma va aggiunto uno tra Albe e Nunzio che nelle settimana puntata di Amici 21 sono stati a rischio eliminazione. Prima di scoprire chi è uscito ieri era ricapitoliamo cosa è accaduto.

Amici 21 settima puntata del serale: scontro Michele Todaro

Amici 21 apre la settima puntata del serale con un superclassico, la sfida dei giudici. A vincere la sfida braccio di ferro è Stash. Ieri sera 30 aprile le prime due squadre a sfidarsi sono Zerbi Cele contro i Cucca Todo. Luigi è il primo a cantare sulle note di Datemi un martello, Nunzio balla con Francesca Tocca alle spalle infiammando il pubblico con She Bang contaminato modern. La Celentano attacca Todaro, ci sono troppi ballerini alle spalle per distogliere l’attenzione sul siciliano.

I giudici non hanno dubbi il punto va a Strangis. Al secondo round va di scena uno scontro tra titani: duetto Alex Sissi che cantano Dusk Till Dawn contro Michele che balla neo classico su Fiori Rosa, fiori di pesco. I Cuccatodo pareggiano i conti. Per il punto decisivo torna a cantare Luigi con Splendido Splendente suonando anche la batteria. Il flamenco non basta, Il cantante batte di nuovo Nunzio che è il primo eliminato provvisorio di ieri sera nella settima puntata del serale di Amici 21. Il catanese ha infatti perso al ballottaggio contro Serena e Alex. Il cantante ha portato sul palco il suo inedito disco d’oro Sogni al cielo. Serena danza sulle note di Dove si Balla, Nunzio un cha cha cha su On The Floor. Il primo a salvarsi è stato Alex.

Spazio ieri sera 30 aprile alla seconda manche del talent con i vincitori Zerbi Cele che questa volta sfidano Pettinelli e Peparini. Guanto di sfida Michele contro Dario, voluto dalla Celentano che scatena una lite con la Peparini sempre su gli stessi argomenti. La giuria premia il ballerino classico. Albe pareggia guadagnando un punto battendo Luigi con la sua reinterpretazione con barre di Ci vuole un fisico bestiale. Zerbi non ci sta e schiera di nuovo Strangis contro Albe utilizzando un guanto di sfida della Pettinelli sulla creatività. Una sola versione di Io Vagabondo emoziona la giuria: vince Luigi e il secondo eliminato provvisorio di ieri sera della settima puntata del serale di Amici 21 è Albe.

Prima della terza e ultima manche, spazio al guanto di sfida dei prof dedicato alle canzoni che hanno segnato la storia del Festivalbar. Cuccarini e Todaro hanno ballato sulle note di The Rhythm of the night, Vamos a Bailar, Maria e Tieni il tempo. Celentano e Zerbi hanno risposto con l’imitazione dei Righeira in Vamos a La Playa e dei Gipsy Kings.

Amici 21 settima puntata del serale: eliminato Nunzio o Albe?

Per la terza e ultima manche di ieri sera al serale del 30 aprile Zerbi e Cele tornano a sfidare i Cucca Todo. Luigi batte Alex in un guanto di sfida incentrato sul groove e sulle canzone di Stevie Wonder. Serena e Alex in coppia battono Luigi. La ballerina ha danzato sulle note di Lay me down di Sam Smith eseguita piano e voce da Alex. Luigi ha invece cantato Master Blaster. Nella terza sfida grande bagarre tra Sissi e Michele con un pareggio che porta entrambi a doversi esibire di nuovo. Infatti Emanuele Filiberto sceglie di far annullare la prova per non dare il punto decisivo. Il pareggio viene accolto con ironia da parte di Todaro che sostiene sia un risultato fortunato per Michele. Il ballerino si mostra perplesso dopo le parole del giudice.

Nella seconda prova Sissi supera Michele grazie a Imagine di John Lennon regalando la vittoria alla sua squadra. Prima del verdetto però, altro scontro tra Todaro e Michele con il ballerino che ha risposto per le rime al giudice perché risentito del suo giudizio. Il Ballottaggio finale di ieri sera della settima puntata del serale di Amici 21 è tra Albe, Nunzio e Luigi che ha vinto anche il premio Tim. Si va in casetta e Maria De Filippi annuncia chi è l’eliminato della settima puntata del serale di Amici 21: NUNZIO

