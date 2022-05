Angelina Mango chi è la figlia d’arte e il successo Formica

Angelina Mango è la figlia di un grande artista e diventata celebre con il brano Formica. Scopriamo chi è

Dopo due anni di pausa causa pandemia, torna nel format tradizionale il Concertone del Primo Maggio 2022 a Roma. Tantissimi gli artisti in scaletta tra big della musica, rivelazioni e grandi promesse. Tra coloro che si esibiranno sul palco allestito a Piazza San Giovanni c’è anche Angelina Mango, figlia d’arte e reduce dall’ottimo riscontro ottenuto dalla canzone Formica. Scopriamo chi è Angelina Mango e il suo famoso padre.

Chi è Angelina Mango

Angelina Mango è nata nel 2001 e ha quindi 21 anni di età. Il padre è il grande cantautore Mango (nome d’arte di Giuseppe Mango) scomparso l’8 dicembre 2014 quando Angelina aveva solo 13 anni. La mamma della cantante è Laura Valente, anche lei artista e voce dei Matia Bazar dal 1990 al 1998. Nella band di Angelina Mango c’è anche suo fratello Filippo, nato nel 1995 e batterista.

Entrambi i figli hanno collaborato con Mango sia in studio di registrazione che durante alcuni concerti del compianto artista. Una passione trasmessa fin dai primi di età che ha spinto Angelina e Filippo a intraprendere la stessa carriera dei genitori. Angelina Mango, proprio come il padre, scrive le sue canzoni e la sua prima esperienza nel mondo della musica è stata nel luogo di origine di Mango. Sia lei che suo fratello hanno iniziato a suonare in un gruppo a Lagonegro in Basilicata. Dopo la scomparsa del padre, nel 2016 il trasferimento a Milano dove Angelina Mango si diploma al Liceo Artistico.

Il primo progetto discografico è Monolocale, EP composto da otto tracce e nato durante il lockdown e pubblicato proprio nel 2020. Un anno dopo ha partecipato alla Milano Music Week e al tour Parola di Giovanni Caccamo e Michele Placido. Ha iniziato poi a lavorare con Enrico Brun e Tiziano Ferro e nel 2022 Angelina Mango è entrata tra i 46 artisti di Sanremo Giovani. Il primo singolo ufficiale pubblicato dall’artista è Formica un’introspezione rabbiosa e cupa in stile rap-hip hop. La stessa cantante ha spiegato che la canzone racchiude la sua vita, la sua storia, le sue origini e il futuro. Si tratta della “cosa più estrema e più lontana dal mio punto di partenza”.

L’8 aprile è uscito il singolo Walkman scritto da Angelina Mango e prodotta da Tiziano Ferro, Enrico Brun e Marco Sonzini. In un post su Instagram, l’artista ha voluto fare un ringraziamento speciale a Tiziano Ferro “che si è innamorato di questa canzone e ha deciso di portarla a L.A. per metterci dentro un pezzo di cuore e poi rispedirmela”.