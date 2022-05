Chi è Ariete e come è diventata famosa

Ariete: scopriamo chi è la giovane cantante romana e com’è diventata famosa con la sua musica.

Ariete è senza dubbio un astro nascente della musica italiana, un’artista giovanissima, eppure già con un seguito molto importante, formatosi soprattutto durante la scorsa estate. Andiamo a scoprire qualcosa in più su di lei e su com’è diventata famosa.

Chi è Ariete

Il vero nome di Ariete è Arianna Del Ghiaccio, nata ad Anzio, provincia di Roma, nel 2002. Il nome Ariete viene da un’assonanza col suo nome e dal segno zodiacale dell’artista. Arianna si avvicina alla musica sin da piccolissima, iniziando a suonare il pianoforte e la chitarra. L’artista prova dunque a emergere nel mondo della musica, partecipando nel 2019 a X Factor. Ariete, nell’avventura nel talent show, viene inizialmente scelta nella squadra del giudice Sfera Ebbasta, ma la sua esperienza finisce nella fase dei Bootcamp.

X Factor serve comunque a dare una spinta all’artista, che nel 2020 pubblica il suo primo singolo Quel Bar. Dopo la pubblicazione dei due EP Spazio e 18 anni, il successo arriva nel 2021, col brano L’ultima notte che diventa una delle canzoni dell’estate, scelta anche come colonna sonora della pubblicità del Cornetto Algida e della seconda stagione della serie tv Netflix Summertime.

Dopo il successo di L’ultima notte, Ariete pubblica nel 2022 il suo primo album, intitolato Specchio, che segna la definitiva consacrazione dell’artista. All’interno del cd troviamo anche i featuring con un altro volto importante della scena romana come Franco 126 e con un’altra voce femminile in clamorosa ascesa come Madame. In due anni la vita di Ariete è completamente cambiata, la ragazza ha ottenuto un successo molto importante e non ha alcuna intenzione di fermarsi, pronta a breve anche a partire col suo primo importante tour in giro per l’Italia.

