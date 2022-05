Chi è Bresh: vero nome e che genere di musica fa

Bresh: scopriamo chi è il giovane artista genovese, dal suo vero nome a che genere di musica fa.

Tra gli esponenti della nuova scena rap genovese c’è Bresh, che da poco ha realizzato il suo nuovo album, Oro Blu, contenente anche la traccia Angelina Jolie che ha ottenuto un successo incredibile in termini di ascolto. Andiamo a conoscere un po’ meglio l’artista, dal suo vero nome al genere di musica che fa.

Chi è Bresh

Andrea Brasi, in arte Bresh, nasce a Genova il 28 giugno 1996. Inizia a muovere i primi passi nella musica nel 2012, quando pubblica Cambiamenti Mixtape insieme al rapper Gughi P. La sua crescita musicale avviene a stretto contatto con altri grandi protagonisti della scena underground genovese, come Tedua e Izi, e di quella milanese, come Rkomi. Inizialmente Bresh fa un po’ più fatica a emergere, poi dopo aver detto addio a Milano ed essere tornato a Genova, ha trovato la giusta strada per affermarsi nel mondo della musica, pubblicando nel febbraio 2020 il suo primo album in studio: Che io mi aiuti.

Questo album ottiene la certificazione di disco d’oro e consacra la stella di Bresh, che poi esplode letteralmente con l’uscita nel marzo 2021 del singolo Angelina Jolie, che ottiene la certificazione di platino. Il 4 marzo 2022 esce quindi il secondo album dell’artista genovese, Oro blu, che debutta direttamente al primo posto della classifica FIMI: un risultato eccezionale, che afferma la consacrazione di Bresh.

Oggi Bresh è uno degli esponenti di punta della scena rap italiana, in particolare di quella genovese, contrassegnata da altri rapper importanti del panorama attuale come Tedua, Izi. Vaz Te e Disme. In una musica che oggi si fa catalogare molto poco in generi classici, possiamo definire Bresh un rapper, anche se la sua musica subisce poi molte contaminazioni con la musica pop e quella elettronica.

