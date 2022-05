Chi è Fasma: vero nome e chi è GG

Fasma, andiamo a scoprire qualcosa in più sul cantante: qual è il suo vero nome e chi è GG, con cui realizza le sue canzoni.

Fasma è uno degli artisti emergenti che stanno contrassegnando la scena musicale italiana. Dai primi passi nella scena underground romana fino ai successi dei brani presentati all’Ariston di Sanremo, andiamo a scoprire qualcosa in più su di lui.

Chi è Fasma

Tiberio Fazioli, vero nome di Fasma, nasce a Roma il 17 dicembre 1996. Si appassiona alla musica sin da piccolo e inizia a scrivere le prime canzoni ad appena 13 anni. Inizia a muovere a venti anni i primi passi nel panorama musicale, fondando la crew WFK insieme a, tra gli altri, il suo produttore GG.

Mentre porta avanti la sua esperienza con gli WFK, intraprende anche la carriera da solista e nel giugno del 2018 prende parte al Summer Festival, classificandosi secondo nella sezione Giovani col brano Marylin M. A novembre esce il suo primo album, Moriresti per vivere con me?, prodotto interamente da GG, e un mese dopo supera le selezioni per Sanremo Giovani 2019, prendendo parte dunque al Festival del 2020 nella sezione Nuove Proposte. Qui si classifica al terzo posto col brano Per sentirmi vivo, che ottiene un successo tale da essere riconosciuto disco di platino. Nel 2021 Fasma torna quindi al Festival di Sanremo, stavolta nella categoria Big, dove si piazza al diciottesimo posto con la canzone Parlami, anch’essa certificata disco di platino.

Il nome di Fasma è spesso accompagnato da quello di GG, nome d’arte di Luigi Zammarano, producer che sta dietro ai più grandi successi di Fasma e con cui il cantante ha condiviso la sua esperienza nel mondo della musica, dai primi passi con la crew WFK fino ai successi al Festival di Sanremo.

