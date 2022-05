Chi è Mara Sattei: come è diventata famosa e quando ha partecipato ad Amici

Mara Sattei: scopriamo chi è la giovane cantante, com’è diventata famosa e ripercorriamo la sua avventura ad Amici.

Tra le voci femminili che si stanno facendo strada nel panorama musicale italiano del momento c’è senza dubbio quella di Mara Sattei, volto delle passate edizioni di Amici e reduce dall’uscita del suo primo album, che le ha dato ancora più notorietà. Andiamo a scoprire dunque qualcosa di più sulla cantante, sulle tappe che l’hanno resa famosa nel mondo della musica e sull’esperienza ad Amici.

Chi è Mara Sattei

Sara Mattei, vero nome di Mara Sattei, nasce a Roma il 28 aprile 1995. Sin da piccola si appassiona alla musica grazie anche alla madre, cantante gospel, e studia canto e pianoforte, iniziando poi a farsi notare nel 2008 col suo canale YouTube, dove pubblica principalmente cover. Nel 2014 la ragazza prende parte alla tredicesima edizione di Amici, dove però viene eliminata alle prime battute del serale.

L’esperienza di Amici contribuisce comunque ad alimentare la notorietà di Mara Sattei, la cui notorietà cresce soprattutto grazie ad alcune collaborazioni col fratello Tha Supreme, uno dei produttori maggiormente in voga nella scena musicale. I due fratelli collaborando con Carl Brave in Spigoli, una canzone che ottiene un incredibile successo e contribuisce alla notorietà della cantante, insieme ad altre collaborazioni di livello come quella con Lous and the Yakuza nella riedizione del brano Dilemme.

Il 14 gennaio 2022 è poi uscito il primo album di Mara Sattei, anticipato dai singoli Scusa e Ciò che non dici. Il disco presenta diverse collaborazioni di livello, come quella con Giorgia nel brano Parentesi, che contribuisce ad accrescere il successo di Sara. Universo è il primo lavoro dell’artista, il vero e proprio punto di partenza per una carriera che promette grandi soddisfazioni per la cantante romana.

