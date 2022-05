Chi è Mecna: vero nome e che musica fa

Mecna, scopriamo chi è il cantante andiamo a conoscere alcuni dettagli su di lui: qual è il suo vero nome e che musica fa.

Da anni ormai Mecna è uno dei nomi più importanti della scena underground hip hop italiana, una delle voci più amate e riconoscibili del panorama musicale. Negli ultimi tempi il suo nome è balzato agli onori delle cronache per la riedizione della celebre canzone di Raf Sei la più bella del mondo, realizzata insieme al collega CoCo, ma la carriera di Mecna è lunga e artisticamente molto ricca: andiamola a scoprire.

Chi è Mecna

Corrado Grilli, in arte Mecna, nasce a San Giovanni Rotondo, comune di Foggia, nel marzo 1987. La sua carriera musicale inizia nel 2000, quando con Lustro e Totò Nasty forma i Microphones Killarz, per poi intraprendere nel 2006 la carriera da solista col primo EP dal titolo Propaganda.

Nel 2009 arriva l’avventura con un altro gruppo, il collettivo Blue Nox, insieme ad altri rapper noti come Ghemon e Kiave. Intanto Mecna porta avanti la sua carriera da solista e nel 2012 pubblica il suo primo album, dal titolo Disco Inverno, che ottiene un ottimo successo mediatico. A Disco Inverno fanno seguito Laska e Lungomare Paranoia, primo album che riesce a entrare nella top ten dei dischi più venduti in Italia. Lungomare Paranoia dà una dimensione molto più ampia a Mecna, che nel 2018 pubblica il suo quarto album, Blue Karaoke, da cui sono estratti singoli come pratica e Tu ed Io che ottengono un successo incredibile.

Il quinto album di Mecna, Neverland, viene realizzato in featuring col noto produttore Sick Luke e a questo fa seguito quello che, ad oggi, è l’ultimo CD di Mecna: Mentre nessuno guarda. Nell’ottobre 2021 è uscito quindi Bromance, album realizzato in featuring da Mecna e CoCo, contente il singolo La più bella, che ad oggi è il più grande successo dell’artista.

