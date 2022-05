Chi è Mr Rain: dove è nato e quanti anni ha

Mr Rain: scopriamo chi è il giovane cantante bresciano e i dettagli della sua carriera da artista.

Uno dei protagonisti del concerto del Primo Maggio a Roma sarà Mr Rain, pronto a esibirsi sul palco di Piazza San Giovanni dopo l’uscita del suo ultimo album, dal titolo Fragile. Andiamo a scoprire qualcosa in più sul cantante.

Chi è Mr Rain

Mattia Balardi, pseudonimo di Mr Rain, è nato a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, nel novembre 1991. Ha iniziato a farsi notare nel panorama musicale nel 2011, pubblicando il suo primo mixtape, poi partecipa alle selezioni della settima edizione di X Factor insieme al rapper Osso, ma una volta superate le selezioni si ritira dal programma.

Mr Rain comincia comunque a farsi strada nel mondo della musica ottenendo un discreto successo col suo primo album, dal titolo Memories, e con singoli come Carillon e Tutto quello che ho, che spopolano tra i giovani ascoltatori. Nel 2018 arriva il secondo album dell’artista, Butterfly Effect, accompagnato da altri singoli molto amati come I grandi non piangono mai, Ipernova e Ops.

Nel 2021 Mr Rain dà alle stampe il suo terzo album in studio, dal titolo Petrichor, che contiene uno dei più grandi successi dell’artista, ovvero il singolo Fiori di Chernobyl. Infine, lo scorso 18 marzo è uscito l’ultimo album in studio di Mr Rain, intitolato Fragile, contenente anche questo alcuni singoli molto ascoltati come Crisalidi.

Mr Rain ha preso anche parte come ospite all’edizione del 2022 del Festival di Sanremo, dove ha accompagnato Hu e Highsnob durante la serata delle cover, cantando l’indimenticabile successo di Luigi Tenco Mi sono innamorato di te. Ora Mr Rain è pronto a portare la sua musica anche sul palco del concerto del Primo Maggio, unendosi a una line-up ricchissima di star della musica.

