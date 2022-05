Notre dame de Paris: chi sono i cantanti del musical

Notre Dame de Paris: scopriamo chi sono i cantanti del celebre musical di Riccardo Cocciante, tratto dalla famosissima opera di Victor Hugo.

Il 2022 è l’anno che sancisce i venti anni dall’uscita del musical Notre Dame de Paris, una delle più famose opere teatrali dell’età moderna, realizzata da Riccardo Cocciante e tratta dalla famosissima opera di Victor Hugo, che ha ispirato nella storia della letteratura e dello spettacolo tantissime rielaborazioni. In occasione del ventennale, il cast originale di Notre Dame de Paris si è riunito per riportare in scena l’opera, con una serie di spettacoli speciali al Teatro degli Arcimboldi a Milano, per continuare con spettacoli fino a fine anno. Inoltre, i cantanti del musical sono presenti anche sul palco del concerto del Primo Maggio a Roma. Scopriamo dunque chi sono i membri originali del cast del musical.

Notre Dame de Paris: chi sono i cantanti

L’opera ha esordito il 14 marzo del 2002 al Gran Teatro di Roma. Nel ruolo dei due grandi protagonisti, ovvero la gitana Esmeralda e il gobbo Quasimodo, ci sono Lola Ponce e Già di Tonno, conosciuti al grande pubblico soprattutto per la loro vittoria al Festival di Sanremo con la canzone Colpo di fulmine. Insieme a loro, nel cast figurano Vittorio Matteucci nei panni del diabolico prete Frollo, Leonardo Di Minno che interpreta Clopin, Matteo Setti nei panni di Gringoire, Graziano Galatone come Febo e Tania Tuccinardi che recita il ruolo di Fiordaliso.

Il tour dei 20 anni del musical è partito da Milano, dal 3 marzo al 3 aprile 2022, e sta continuando con date in tutta Italia. Il gran finale sarà previsto per dicembre 2022, con gli spettacoli dal 14 al 18 dicembre al Teatro Politeama Rossetti di Trieste. Questo tour che celebra il ventennale di Notre Dame de Paris è sicuramente uno degli eventi più attesi dell’anno.

