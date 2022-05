Veronica Lucchesi: chi è la cantante de La rappresentante di lista

Veronica Lucchesi: andiamo a scoprire chi è la cantante de La Rappresentante di Lista e tutto sulla sua carriera.

Il duo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina si sta prendendo con sempre più forza la scena musicale. I due sono i membri de La Rappresentante di Lista, grandi protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo col brano Ciao Ciao, uno dei più amati e ascoltati dell’intera kermesse musicale. Andiamo a scoprire qualcosa in più su Veronica e sulla sua carriera.

Chi è Veronica Lucchesi

Veronica Lucchesi nasce a Pisa il 17 ottobre 1987. Cresce a Viareggio e sin da piccola si appassiona molto alla recitazione, alla danza e al canto. Inizia dunque a studiare e si specializza come ballerina e attrice, trasferendosi poi nel 2009 a Palermo per seguire un corso di recitazione. Qui arriva la svolta della sua vita, perché durante le prove dello spettacolo teatrale Educazione Fisica incontra Dario Mangiaracina, con cui forma La Rappresentante di Lista.

Il duo esordisce nel 2014, ma si guadagna grande notorietà nel 2021 quando prende parte al Festival di Sanremo col brano Amare. Un anno dopo i due sono ancora all’Ariston, con Ciao Ciao che si afferma come una delle canzoni più apprezzate dagli ascoltatori. Le due partecipazioni a Sanremo hanno dato una dimensione molto più ampia al duo artistico, che si distingue per lo stile eccentrico e performativo, dovuto chiaramente alla provenienza teatrale dei due cantanti.

Come detto, Veronica Lucchesi si forma prima come attrice e vanta diverse esperienze teatrali e anche una parte nelle fortunata fiction televisiva Il Cacciatore, con protagonista Francesco Montanari. Per ciò che invece riguarda la sua sfera privata, non si hanno molte notizie sullo status sentimentale di Veronica: in molti hanno parlato di una relazione col collega Dario e i due hanno rivelato, a un’intervista a Le Iene, che in passato c’è stato qualcosa tra loro, ma che al momento non c’è nulla.

