Drupi oggi: che fine ha fatto e chi è la moglie Dorina Dato

Drupi è uno degli ospiti del salotto di Serena Bortone per la puntata di lunedì 2 maggio di Oggi è un altro giorno. Per l’occasione, andiamo a scoprire cosa fa oggi il cantante e a conoscere meglio sua moglie Dorina Dato.

Che fine ha fatto Drupi?

Giampiero Anelli, in arte Drupi, è uno dei cantanti più amati degli anni ’70. Nato nell’agosto 1947, Drupi si appassiona presto alla musica e sceglie questo nome perché pare che fosse quello di un folletto che da piccolo aveva interpretato in una recita scolastica. Cresce dunque col sogno della musica e riesce a ottenere il successo negli anni ’70, precisamente con la partecipazione al Festival di Sanremo del 1973.

Da quel momento Drupi inizia a diventare un nome molto amato della musica pop italiana e negli anni ’80 colleziona molti successi come Soli, brano realizzato insieme ai New Trolls, Era bella davvero, Fammi volare e Un uomo in più. Oggi Drupi continua a coltivare il sogno della musica, collaborando con la compagna di vita Dorina Dato e apparendo spesso in programmi televisivi.

Chi è Dorina Dato

Drupi condivide la propria vita, sia sentimentale che artistica, con Dorina Dato. Lei era una delle sue coriste e nel 1992 si sono sposati, con la donna che ha seguito tutte le tappe della carriera artistica del marito. Insieme Dorina e Drupi hanno anche pubblicato un album, dal titolo Fuori target, e insieme oggi la coppia vive lontana dai riflettori, dedicandosi alla loro pace.

Dorina anche è stata una cantante solista per un certo periodo, col disco Bambino pubblicato verso la fine degli anni ’70, anche se la sua attività principale è stata poi quella di corista.

