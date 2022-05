Folco Terzani oggi: moglie e libri dello scrittore

Folco Terzani: andiamo a scoprire cosa fa oggi lo scrittore, quali sono i suoi libri più famosi e chi è sua moglie.

Tra gli ospiti di Serena Bortone nella puntata di lunedì 2 maggio di Oggi è un altro giorno c’è lo scrittore Folco Terzani: andiamo a scoprire cosa fa oggi, i suoi libri più celebri e l’identità di sua moglie.

Folco Terzani oggi: dove vive

Figlio del giornalista e scrittore Tiziano Terzani, Folco è nato nell’agosto 1969 a New York e ha vissuto l’infanzia in diversi paesi dell’Asia dove il padre è stato inviato, come Singapore, Hong Kong, Cina, Giappone e India. Ha frequentato le scuole in Cina e poi si è laureato in lettere moderne a Cambridge. Ha vissuto un’esperienza di un anno presso la casa dei morenti di Madre Teresa di Calcutta, da cui ha tratto ispirazione per il documentario Il primo amore di Madre Teresa.

L’Asia è al centro della produzione dello scrittore, che si occupa sia di scrivere romanzi che sceneggiature. La sua carriera si è intrecciata a doppio filo con quella del famoso padre, di cui ha curato nel 2006 il libro La fine è il mio inizio, curandone quattro anni dopo la trasposizione cinematografica. Nel 2011 Folco ha scritto A piedi nudi sulla terra, mentre nel 2017 ha pubblicato Il cane il lupo e dio.

Folco oggi si occupa di divulgare la propria opera, ma anche di tramandare quella del padre Tiziano, morto a causa di un tumore allo stomaco nel luglio 2004. Folco è sposato con una donna di nome Geia, che ha anche lei origini asiatiche visto che suo padre è indonesiano, mentre la madre è fiorentina. Il binomio tra Fosco Terzani e l’Asia è veramente indissolubile, con lo scrittore che si è plasmato in quella cultura e ne è uno dei grandi portavoce in Italia.

