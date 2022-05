Franco Fasano oggi: vita privata e canzoni del cantautore

Franco Fasano: andiamo a scoprire che fine ha fatto oggi il cantante e i dettagli della sua vita privata.

Tra gli ospiti della puntata di lunedì 2 maggio di Oggi è un altro giorno c’è il cantautore Franco Fasano: andiamo alla scoperta dei dettagli della sua vita privata e a vedere che fine ha fatto oggi.

Franco Fasano oggi: che fine ha fatto

Gianfranco Tommaso Fasano, in arte Franco, è originario di Albenga, provincia di Savona, e ha oggi 60 anni. La sua notorietà arriva negli anni ’80, quando esordisce al Festival di Sanremo 1981 col brano Un’isola alle Hawaii. Partecipa diverse volte tra gli anni ’80 e i primi anni ’90 alla kermesse musicale con canzoni come E quel giorno non mi perderai più, Vieni a stare qui e Per niente al mondo, interpretata quest’ultima in coppia con Flavia Fortunato.

Oggi Franco è principalmente impegnato come autore, attività che durante la sua carriera gli ha garantito grandi successi. Fasano ha composto canzoni indimenticabili come Ti lascerò, cantata da Fausto Leali e Anna Oxa Sanremo 1989, o Certe cose si fanno per Mina e Una sporca poesia per Fiordaliso. Parte corposa della sua attività consiste anche nel comporre musica per bambini, collaborando con lo Zecchino d’Oro e questa è l’attività che ha segnato maggiormente gli ultimi di carriera del cantante, con un impegno veramente importante nel settore.

Negli ultimi anni tra le attività del cantante troviamo la coordinazione artistica dei brani dello Zecchino d’oro, la partecipazione come autore al Junior Eurovision Song Contest e l’uscita della sua biografia, nel novembre 2021, intitolata Io amo, come il titolo della canzone scritta per Fausto Leali. Per ciò che concerne invece la sua sfera privata, il cantante è sposato e ha due figli di nome Emanuele e Dalia, nati rispettivamente nel 1994 e nel 1996.

