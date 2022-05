La rivolta delle ex: trama e cast

La rivolta delle ex: andiamo a vedere qual è la trama e qual è il cast della commedia ispirata al famoso racconto di Natale

Ghosts of Girlfriends Past, o in italiano La rivolta delle ex, è un riadattamento in chiave moderna, come si evince bene dal titolo originale, del famoso Canto di Natale di Charles Dickens. Nella versione originale della storia il vecchio Scrooge riceveva la visita di tre spiriti natalizi che gli cambiano completamente la visione della vita, mentre qui Matthew McConaughey riceve quella delle sue ex fidanzate. Il film è stato un buon successo sia in termini di incassi che di ascolti: andiamo a scoprire dunque la trama e il cast della pellicola.

La rivolta delle ex: la trama del film

Connor Mead è un fotografo che vive all’insegna del divertimento e delle relazioni occasionali, ma alla vigilia del giorno del matrimonio di suo fratello Paul la sua vita viene sconvolta dalla visita dei fantasmi di tre sue ex fidanzate. Sulla falsariga del celebre racconto di Dickens, questi spiriti mettono di fronte Connor ai problemi della sua vita, facendogli ripercorrere le sue relazioni fallimentari, sia passate che presenti, ma anche future. Connor prende così coscienza del suo stile di vita e, come Scrooge, si apre a un diverso comportamento per il futuro.

La rivolta delle ex: il cast del film

Il premio oscar Matthew McConaughey è affiancato da Jennifer Garner in questo film. Ecco, di seguito, il cast della pellicola:

Matthew McConaughey: Connor Mead

Jennifer Garner: Jenny Perotti

Michael Douglas: Zio Wayne

Breckin Meyer: Paul Mead

Lacey Chabert: Sandra

Daniel Sunjata: Brad

Emma Stone: Allison Vandermeersh

Christina Milian: Kalia

Noureen DeWulf: Melanie

Anne Archer: Vonda Volkom

Robert Forster: Sergente Volkom

Amanda Walsh: Denice

Christa B. Allen: Jenny Perotti adolescente

