Non ti libererai di me: trama e cast

Non ti libererai di me: andiamo alla scoperta del film per la televisione con protagonista Javicia Leslie.

Non ti libererai di me, in originale Killer Coach, è un film scritto per la televisione del 2016 e diretto da Lee Friedlander, si tratta di un thriller prodotto negli Stati Uniti d’America. Andiamo a scoprire la trama e il cast della pellicola.

Non ti libererai di me: la trama del film

La protagonista del film è la giovane nuotatrice Samantha Morgan. Nell’obiettivo di farla migliorare e renderle possibile la vittoria delle gare, sua madre Gina assume Bryce come suo allenatore e tra i due nasce un’intesa. Bryce proverà dunque a sedurre la ragazza, ma il delicato rapporto atleta/allenatore convince la ragazza a porre fine alla relazione, ma ciò scatena la reazione di Bryce, che tira fuori i suoi lati oscuri e inizia a mettere in pericolo la ragazza e tutti coloro che lei ama.

Non ti libererai di me: il cast del film

La protagonista del film è Javicia Leslie, attrice nata in Germania, ma cresciuta negli Stati Uniti, che nel 2021 si è messa in scena con il ruolo di Batwoman nell’omonima serie televisiva realizzata da CW, sostituendo Ruby Rose nel ruolo della supereroina dopo la prima stagione. Non ti libererai di me è una delle prime esperienze sul piccolo schermo dell’attrice, che da quel momento in poi ha collezionato molte esperienze soprattutto in serie televisive, fino all’approdo a God Friended Me, serie che l’ha definitivamente lanciata e l’ha portata poi a vestire il costume di Batwoman nella serie dell’Arrowverse.

Ecco, di seguito, il cast del film:

Javicia Leslie: Samantha Morgan

Tom Maden: Bryce Hinge

Keesha Sharp: Gina Morgan

Cameron Jebo: Lucas

Zak Henri: Travis

Madison Iseman: Emily

Ivar Brogger: Thomas Hinge

