Nonno questa volta è guerra: trama e cast

Nonno questa volta è guerra: ecco la trama e il cast della commedia con Robert De Niro e Uma Thurman.

Nonno questa volta è guerra, in originale The War with Grandpa, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Robert Kimmel Smith. Il film è uscito nel 2020, sotto la direzione del regista Tim Hill, firma di Alvin Superstar e Garfield 2. Il film ha avuto una genesi complessa: le riprese sono avvenute nel 2017 e l’uscita del film era prevista per il febbraio 2018, ma poi è stata rinviata a data da destinarsi, fino a che i diritti di distribuzione della pellicola non sono stati venduti dalla società di produzione e acquistati dalla casa di distribuzione 101 Studios, che ha quindi rilasciato il film nell’ottobre 2020 nelle sale statunitensi, mentre in Italia il film è uscito direttamente su Sky Cinema. Andiamo dunque a scoprire la trama e il cast della pellicola.

Nonno questa volta è guerra: la trama del film

Ed è un anziano vedovo e decide, dopo alcuni dubbi, di trasferirsi a vivere dalla figlia. Qui Ed si mette nella stanza che era del nipote Peter, che deve spostarsi in soffitta. Il ragazzino non apprezza per niente questa decisione e decide dunque di muovere guerra al nonno per riavere la propria stanza. Inizia così, tra nonno e nipote, una vera e propria guerra tra scherzi e dispetti, con la stanza come oggetto in palio nella loro faida.

Nonno questa volta è guerra: il cast del film

Ecco, di seguito, il cast della pellicola:

Robert De Niro: Ed

Oakes Fegley: Peter Decker

Uma Thurman: Sally Decker

Rob Riggle: Arthur Decker

Laura Marano: Mia Decker

Poppy Gagnon: Jenny

Cheech Marin: Danny

Christopher Walken: Jerry

Jane Seymour: Diane

Juliocesar Chavez: Billy

Isaac Kragten: Steve

J. McGibbon: Emma

Colin Ford: Russell

