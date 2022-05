Anticipazioni di un posto al sole della settimana 2-6 maggio 2022 sorprendenti. Scoperto il tradimento di Raffaele. Gesto estremo di Ferri per Marina

Upas ha superato le 6mila puntate e continua ad appassionare i telespettatori con le vicende che ruotano attorno alle famiglie di Palazzo Paladini. La settimana che va dal 2 al 6 maggio 2022 di Un Posto al Sole si presenta particolarmente appassionante. Gli spoiler sono chiari Raffaele ha ceduto al fascino delle attenzioni senza complicazioni della gatta morta Elvira, Renato è assalito dai dubbi sulla sua vita, Roberto Ferri è sempre più innamorato di Marina che tenta a tutti i costi di resistergli.

Le anticipazioni della prima settimana di maggio 2022 di Upas ci lasciano però senza parole su una nuova squallida alleanza ai danni della coppia Roberto e Marina: Fabrizio e la sua vendetta ordinata con Lara. Entriamo nel dettaglio puntata per puntata con le anticipazioni di Upas del 2-6 maggio 2022.

Upas spoiler dal 2 al 6 maggio 2022

Con le anticipazioni di Un posto al Sole della prima settimana di maggio, partiamo dal matrimonio in crisi che sta rattristando i telespettatori sempre più increduli. Gli spoiler su Raffaele e Ornella non sono dei più romantici: il portiere di Palazzo Palladini tradirà sua moglie e la sua propensione per Elvira porterà il suo matrimonio ad un passo dal baratro. Giordano senior cerca nella madre di Samuel quello che vorrebbe dalla moglie primario: attenzioni e una compagna sempre presente. Per Raffele e Ornella però c’è ancora una speranza.

Con le anticipazioni di Upas della settimana 2-6 maggio 2022 su Roberto e Marina c’è invece un’amata sorpresa. Gli spoiler vedono protagonisti per un sordido inganno la meschina Lara e Fabrizio, ex marito della socia dei cantieri che cova rancore per la separazione. L’uomo, da sempre geloso del rapporto indissolubile che lega la Giordano a Ferri, in un primo momento sembrerà titubante nel cedere alle richieste della perfida segretaria dei cantieri. Lara però mostrerà a Fabrizio la lettera d’amore e d’addio che Marina aveva scritto tempo prima a Roberto. Scoperto il tradimento si alleerà con la donna contro la sua ex moglie e il suo amante. Ferri intanto torna alla carica per riconquistare la Giordano. Si dimette dalla direzione del gruppo Petrone. Basterà per farla cedere?

Infine per Un posto la sole nella settimana che va dal 2 al 6 maggio si complicano diverse situazioni. Gli spoiler su Rossella e Riccardo vedono la dottoressa provare a riavvicinarsi al collega che invece prende una decisone inaspettata su sua moglie Virginia. Stando alle anticipazioni di Upas Michele metterà in guardia sua figlia, il fidanzato non gli sembra affatto sincero. Stesso atteggiamento di Guido che nota una certa aria di tradimento per Cerruti, troppa alchimia tra il compagno e un bel infermerie. Finalmente torna al centro della scena di Un Posto al Sole Alberto Palladini che farà un gesto speciale per Clara.