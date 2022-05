Giovanna Ralli quali film ha fatto in carriera

Giovanna Ralli: scopriamo quali film ha fatto l’attrice vincitrice del David di Donatello alla carriera.

Nell’edizione 2022 dei David di Donatello, l’attrice Giovanna Ralli verrà premiata col prestigioso riconoscimento alla carriera, il giusto riconoscimento per una donna che ha scritto pagine importanti del cinema italiano, collaborando con i più grandi esponenti del cinema italiano, da Vittorio De Sica e Roberto Rossellini a Vittorio Gassman e Totò. Andiamo dunque a vedere quali sono i film che hanno consacrato il successo dell’attrice.

Giovanna Ralli: i film

Nata a Roma nel 1935, Giovanna inizia a recitare all’età di sei anni, in La maestrina di Giorgio Bianchi e in I bambini ci guardano di Vittorio De Sica. I suoi primi ruoli sono saltuari e spesso il suo personaggio è stato doppiato a causa del suo marcato accento romano. Poi per Giovanna Ralli arriva la svolta verso la metà degli anni ’50, specialmente grazie al connubio con lo sceneggiatore Sergio Amidei, che diventerà anche il suo compagno nella vita.

Nella seconda metà degli anni ’50 Giovanna inizia dunque a farsi notare in film come Anni facili, Racconti romani, Un eroe dei nostri tempi, Tempo di villeggiatura e Il momento più bello. Il ruolo con cui entra nell’immaginario collettivo è quello della popolana romana, immagine con cui Giovanna viene consegnata al grande pubblico. Nella sua carriera, Giovanna ottiene anche diversi riconoscimenti, come ad esempio due nastri d’oro per le sue interpretazioni in La fuga e in C’eravamo tanto amati. Alle spalle la donna ha un numero enorme di film, le sue ultime apparizioni risalgono ai primi anni ’10 del 2000, con i due capitoli di Immaturi e Un ragazzo d’oro, diretto da Pupi Avati nel 2014, ad oggi ultimo film in cui è apparsa l’attrice romana, insignita quindi del David alla carriera in questa edizione.

