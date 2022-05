Jeda giovanissimo fidanzato di Vera Gemma nello studio dell’Isola dei Famosi 2021 era una star. Oggi che fine ha fatto?

Jeda Lenfoire lo scorso anno era la vera e propria star dell’Isola dei Famosi 2021. In qualità di fidanzato di Vera Gemma era ospite fisso in studio per supportare la figlia del compianto Giuliano. Scatenata subito al simpatia del telespettatori e dei nuovi follower era sempre più coinvolto nelle dinamiche in Honduras fino ad un simpatico bacio a stampo con Ilary Blasi diventato virale.



Anche Tommaso Zorzi, all’epoca opinionista del reality, era convinto che per il fidanzato di Vera Gemma ci fosse un percorso televisivo, si vociferava infatti di una sua partecipazione al Grande Fratello Vip . Invece è sparito dal piccolo schermo: che fine ha fatto Jeda?

Jeda chi è e che fine ha fatto

Jeda è noto al pubblico televisivo per essere fidanzato con Vera Gemma durante il percorso della figlia di Giuliano all’Isola dei Famosi. Jeda di cognome fa Lenfoire è nato nel 1998, non conosciamo la data di nascita precisa nè il segno zodiacale. Oggi ha 23 anni di età e con la fidanzata Vera ha 28 anni di differenza. È di origini marocchine e ha trascorso l’infanzia con suo padre nella periferia di Milano.

Fin da piccolo aveva la passione per la musica urban non a caso ha iniziato ad occuparsi dell’emergente musica trap quando non era ancora in voga. Jeda oggi di lavoro fa il produttore musicale proprio di questo genere che piace molto ai giovani. Inoltre ci risulta faccia che il manager di diversi trapper come si potrebbe evincere dal suo profilo Instagram che è questo jeda_lenfoire.

Tra le curiosità su di lui il suo carattere forte e intraprendente, ha detto di essere stato spesso giudicato perché marocchini ma è sempre superato gli ostacoli dovuti al razzismo. Vera Gemma il suo fidanzato Jeda si sono conosciuti durante la quarantena in un modo entusiasmante e un po’ piccante! Lui le ha scritto su Instagram colpito dalla sua bellezza, lei le ha inviato dopo la conoscenza in chat una foto con il décolleté in bella vista. Si sono scambiati i numeri di telefono e si sono presi anche mentalmente durante lunghe video telefonate.

Scomparso dalla tv gli utenti si chiedono: che fine ha fatto Jeda il fidanzato di Vera Gemma di origini marocchine che era sempre all’Isola dei Famosi 2021? Continua con il suo lavoro e pubblica foto sul suo profilo Instagram.



Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI