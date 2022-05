La pupa e il secchione anticipazioni finale 3 maggio: quante sorprese

Siamo arrivati alla finale de La pupa e il secchione: andiamo a scoprire le anticipazioni riguardanti quest’atto conclusivo dello show.

Arriva a fine corsa la quinta edizione de La pupa e il secchione, con la finale prevista per martedì 3 maggio, come al solito in prima serata su Italia 1. È stata un’edizione molto discussa, che non ha mai preso il volo e ha collezionato più delusioni che consensi. Andiamo però a vedere cosa ci aspetta nella finale di questa stagione del reality show condotto da Barbara D’Urso.

Anticipazioni La pupa e il secchione: cosa succede nella finale

L’ospite della serata sarà Giucas Casella, che sarà pupo per una sera e il suo ruolo sarà determinante perché sarà in grado di dare 5 punti bonus in seguito a un’ipnosi cui sottoporrà due pupe. Non finiscono qui le sorprese della serata, perché vedremo i secchioni e le secchione in una veste completamente nuova, il cui look verrà stravolto dai tre giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style che hanno fatto per l’occasione il loro ingresso in villa.

Due sorprese in vista poi per due protagonisti di questa edizione: Elena Morali riceverà la proposta di matrimonio dal fidanzato Luigi Favoloso, mentre per Francesco Chiofalo ci sarà una sorpresa dalla iena Andrea Agresti, che il giorno dell’intervento in cervello aveva incontrato in ospedale Francesco. Ci sarà poi un’attesissima esibizione dei tre giudici, con Soleil Sorge che interpreterà Britney Spears, Antonella Elia si trasformerà nell’iconica Marylin Monroe e Federico Fashion Style si presenterà in versione brasiliana.

Infine, conosceremo finalmente i vincitori di questa quinta edizione de La pupa e il secchione. Queste sono le coppie rimaste, da cui uscirà quella vincitrice: my Buono e Alessandro De Meo, Asia Valente e Mirko Gancitano, Denis Dosio e Annaclara Hellwing, Francesco Chiofalo e Valentina Matteucci, Elena Morali e Aristide Malnati, Mila Suarez e Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitis e Edoardo Baietti.

