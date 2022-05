Amici 21, registrata la semifinale del serale due gli eliminati. Gli spoiler su chi è stato eliminato e non sarà alla finale. Scopriamo le anticipazioni della puntata di sabato 7 maggio

Amici 21 con le anticipazioni della semifinale del serale spegne le speranze di due fandom opposti sia del circuito ballo che del canto. Chi è stato eliminato ad un passo dalla finale? I pronostici sono stati disattesi e prima degli spoiler sugli eliminati è importante comprendere come funziona il regolamento della semifinale con il regolamento particolare vista alla registrazione della puntata che serale andrà in onda sabato 6 maggio.

Lo scorso anno fece scalpore l’eliminazione di Serena Marchese, allieva della Celentano, che l’eliminata Carola ha ritrovato come collega nella compagnia del balletto di Roma. Nunzio invece è uscito nella scorsa puntata al ballottaggio con Albe che rischia di più secondo le indiscrezioni.

Amici 2022 i finalisti: spoiler e anticipazioni

La semifinale di Amici 21 stando alle anticipazioni ha visto tutti contro tutti. Tre manche con tre vincitori, due cantanti e un ballerino, che sono passati direttamente alla finale. I restanti quattro allievi si sono sfidati in una sorta di ballottaggio che si vedrà nella puntata del 6 maggio con due eliminazioni. Partiamo con gli spoiler. Come anticipato da Amici News, la prima finalista di Amici 21 è Sissi, la più amata dalla giuria che può essere un’aspirante vincitrice del circuito canto.

Vince la seconda manche Michele aggiudicandosi un posto in finale mentre il terzo finalista di Amici21 è Luigi. Si passa al ballottaggio tra Alex Albe per il canto e Serena Dario per il ballo. Gli altri due finalisti sono stati comunicati in casetta. Secondo indiscrezioni, non confermate, sembra che ad essere stato eliminato come cantante sia stato Albe.