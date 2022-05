Amici 21, terminata la semifinale sono stati ufficializzati i finalisti dell’edizione 2022. Due eliminati: uno nel canto e uno nella danza

La puntata del 7 maggio di Amici 21 ha designato i finalisti dell’edizione 2022. I primi tre che si sono sfidati nelle manche a decisione diretta e scelti dai giudici sono Sissi, Michele e Luigi che sono così certi di partecipare alla finale che, in via del tutto eccezionale, non andrà in onda sabato prossimo. Non sono i soli perché dopo un serrato ballottaggio sono stati scelti altri due allievi. Uno per il canto e l’altro per il ballo. Sono quindi due gli eliminati in semifinale di Amici 21. Scopriamo passo passo cosa è successo nella puntata di ieri sera del 7 maggio per comprendere chi è uscito ad un passo dal sogno.

Amici 21 cosa è successo nella semifinale

Il meccanismo della semifinale ha messo subito in sfida tre cantanti che si sono esibiti con i loro inediti. La giuria tra Luigi e Albe ha scelto Sissi dando così la possibilità alla Cuccarini di avere in mano la partita per decidere chi sfidare e le esibizioni. La prima manche vede Sissi sfidare Luigi, la cantante ha portato What’s Up mentre Strangis ha interpretato Eppur mi son scordato di te. A conquistare il primo punto è stata Sissi.

La Cuccarini ha sfidato di nuovo così Luigi puntando sulla canzone Dancing Queen. Ad avere la meglio però è stata la reinterpretazione di Malo del cantante di Rudy Zerbi. Così Lorella cambia strategia e schiera Alex in Ordinary World contro Albe in Can’t help falling in love. A vincere è Alex che così si sfida con Sissi per un posto in finale. La prima finalista di Amici 21 è Sissi che trionfa con Overjoyed di Stevie Wonder.

La seconda manche viene dedicata al circuito danza e ad aggiudicarsi la possibilità di sfidare gli altri e decidere le esibizioni è la maestra Celentano. Michele conquista il primo punto ballando Fiamme di Parigi contro Dario sulle note di La casa azul. Michele perde però il punto contro Serena che stupisce in Cinema Italiano. Il guanto di sfida è decisivo per la manche e crea un acceso dibattito tra Celentano e Peparini. Il secondo finalista di Amici 21 è Michele che batte Dario nel guanto di sfida.

Nella terza manche ritorna protagonista il circuito canto. Luigi vince il boccino e così Zerbi può decidere sfide ed esibizioni. Nella prima manche Alex batte Luigi grazie alla sua interpretazione di Another Love, ma Luigi recupera il punto con Black Betty. Zerbi decide così di affidarsi al guanto di sfida tra Luigi e Albe che si sono cimentati nel successo SOrry di Justin Bieber. A vincere a sorpresa è Albe che così riporta tutto in parità. Nella decisiva sfida Luigi affronta nuovamente Albe. Il terzo finalista di Amici 21 è Luigi che ha la meglio con E non abbiam bisogno di parole.

Amici 21 semifinale: eliminati e quarto e quinta finalista

La semifinale si è conclusa con la sfida tra i quattro restanti allievi. Per la danza sono andati al ballottaggio Serena e Dario, mentre per il canto Alex e Albe. La prima esibizione è stata quella di Serena che ha danzato sulle note della colonna sonora di Se scappi ti sposo. Successivamente Dario ha ballato sulle note di Music, mentre i due cantanti si sono cimentati nei loro rispettivi inediti: Alex con Senza chiedere il permesso e Albe con Karma.

Nel secondo giro di esibizioni, Serena si è esibita sulle note di Immobile, Alex ha cantato Halo di Beyoncé, Dario ha danzato su Ciao amore ciao, infine Albe ha concluso portando sul palco una sua reinterpretazione di Take you dancing. L’ultimo verdetto della semifinale, non come da tradizione, è avvenuto in studio. I quattro allievi sono stati convocati in sala relax e poi ognuno è tornato in studio per ricevere la comunicazione. Il quarto, quinto e sesto finalista di Amici 21 sono Alex, Serena e Albe. Infatti a sorpresa c’è un pari merito tra Serena e Albe che ha così portato la finale a sei allievi.

I finalisti di Amici 21 sono Sissi, Michele, Luigi, Alex, Serena e Albe.