Alessandra Amoroso canta Immobile la prima volta ad Amici nel 2008. L’artista ha partecipato all’ottava edizione del talent e quell’esibizione fu storica

Alessandra Amoroso oggi ha 35 anni di età ed è una cantante di successo. Ha partecipato ad Amici nell’ottava edizione vincendo il talent battendo in finale il favorito Valerio Scanu. Era una ragazza di 21 anni di età quando ha superato i casting ed è scoppiata in lacrime all’annuncio di Maria De Filippi che era entrata nella scuola che scova talenti. A darle il buonq fortuna Marco Carta che si complimentò con lei per la scelta del brano di presentazione per il banco: If I Ain’t Got You di Alicia Keys, stessa canzone che portò lui ai provini.

Ad oltre 20 anni di distanza possiamo dire che la scelta per entrambi fu davvero azzeccata! Tra le canzoni più famose di Alessandra Amoroso oggi possiamo citare Karaoke, Mambo Salentino come hit estive di grande successo. Indimenticabili i brani Vivere a Colori, Io Ti Aspetto, Tutte le volte, Comunque andare o Sul ciglio senza far rumore, canzone della scelta di Giulia De Lellis e Andrea Damante a Uomini e Donne.

Potremmo citare brani all’infinito anche con riferimento alle esterne del trono classico che sono rimaste impresse nella mente dei fan, ad esempio Arrivi Tu è stata la colonna sonora della nascente storia tra Teresanna Pugliese e Francesco Monte. Per il momento amarcord della storia della cantante salentina ci sono però brani ancora più importanti: Stupida, primo successo appena fuori dal talent e Senza Nuvole colonna sonora di Amore 14.

Il pezzo forte lo abbiamo lasciato alla fine, ricordate quando Alessandra Amoroso ha cantato Immobile per la prima volta ad Amici? Era il 2008, lei era nella squadra del sole e molto emozionata per la prima volta intona il suo inedito. Immobile arriva forte a pubblico e professori, tutti si alzano per una standing ovation, Vessicchio si complimenta e la Amoroso vince 5 a 0. Di seguito il video di quando la futura vincitrice dell’ottava edizione del talent si è cimentata nel suo primo inedito