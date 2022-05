Chi è Mara Carfagna: origini, titolo di studio e vita privata

Mara Carfagna: scopriamo meglio chi è la ministra, tra le sue origini, il titolo di studio e i dettagli della sua vita privata.

Mara Carfagna sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di mercoledì 4 maggio. Andiamo dunque a scoprire qualcosa in più sull’ex ministra, tra la sua carriera e la sua vita privata.

Mara Carfagna: origini e titolo di studio

Mria Rosaria Carfagna nasce a Salerno il 18 dicembre 1975. Sin da piccola si appassiona al mondo dello spettacolo, si diploma in ballo al Teatro San Carlo di Napoli, studia recitazione e pianoforte e dopo il liceo si reca a New York per continuare a studiare ballo. Nel 1997 viene eletta Miss Prima dell’anno e partecipa a Miss Italia, dove si piazza al sesto posto. Per lei si aprono dunque le porte della televisione e intanto, nel 2001, si laurea in Giurisprudenza a Salerno con 110 e lode.

A partire dal 2004 si avvicina al mondo della politica, fino a rivestire il ruolo di Ministra per le Pari Opportunità nel governo Berlusconi del 2008, incarico che mantiene sino al novembre 2011.

Attualmente, Mara Carfagna è ministra per il Sud e la coesione territoriale, incarico che ricopre dal 13 febbraio 2021 all’interno del governo presieduto da Mario Draghi.

Mara Carfagna: vita privata

Passando alla sfera privata della donna, il 25 giugno 2011 Mara ha sposato il costruttore romano di Marzo Mezzaroma, con Silvio Berlusconi che è stato il suo testimone di nozze. Il matrimonio è però terminato un anno dopo, con la donna che ha raccontato che la separazione è stata molto dolorosa.

Mara Carfagna ha poi legato la propria vita con quella di Alessandro Ruben, con cui ha anche avuto la sua prima figlia, Vittoria, nata nell’ottobre 2020. La relazione tra i due ha avuto inizio nel 2013.

