L’altra me: trama e cast

L’altra me: andiamo alla scoperta della trama e del cast del thriller drammatico televisivo diretto da Nanea Miyata.

L’altra me, titolo originale Secrets of an Escort, è un thriller drammatico statunitense, uscito nel 2021. Il film ha ottenuto un buon riscontro ed è diretto da Nanea Miyata, che come regista ha realizzato anche Dead in the Water e La sinfonia del Natale, oltre che diversi cortometraggi molto interessanti. Il film è stato concepito per la televisione e non ha visto l’uscita nelle sale cinematografiche, ma solo la trasmissione sul piccolo schermo. In Italia, il film verrà trasmesso mercoledì 4 maggio alle ore 13:30 su Tv8: andiamo a scoprire la trama e il cast.

L’altra me: la trama del film

La protagonista del film è Connie, donna divorziata che dopo l’addio al marito raggiunge la sorella alle Hawaii insieme a sua figlia. Connie ha però una doppia vita: per mantenersi e per pagare le alte spese legali, fondamentali per mantenere la custodia della figlia, lavora come escort col nome di Veronica. La doppia vita di Connie rimane ben celata, almeno fino a quando sua figlia scompare nel nulla e allora Connie, per farsi aiutare dalla sorella nelle ricerche, si trova costretta a rivelare tutto a sua sorella, con la sua doppia vita che viene così a galla, con tutte le conseguenze che può portare la rivelazione di un segreto del genere.

L’altra me: il cast del film

Il ruolo di Connie è interpretato da Sheena Pena, conosciuta soprattutto per i suoi ruoli nelle serie tv come Big Little Lies e Liberty Crossing. Al suo fianco ci sono Jim Klock, che ha preso parte al film vincitore dell’Oscar Green Book, Pauline Egan, attrice australiana apparsa in Supernatural, e Autumn Federici, attiva principalmente come produttrice.

