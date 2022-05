Moon Knight finale: come finisce la serie con Oscar Isaac

Moon Knight: scopriamo cosa succede nel finale della serie Marvel con protagonista Oscar Isaac.

Col rilascio dell’ultima puntata è terminata ufficialmente la prima stagione di Moon Knight. La serie con Oscar Isaac è arrivata al suo finale e, in attesa di scoprire se ci sarà una seconda stagione, andiamo a scoprire cos’è successo nel finale. Da questo momento, sconsigliamo la lettura a chi non ha visto l’episodio e vuole evitare SPOILER.

Come finisce Moon Knight

Eravamo rimasti con Marc che riesce a riequilibrare la propria bilancia e può varcare il portale di Osiride e tornare in vita, ma prima decide di tornare indietro a salvare Steven, rimasto intrappolato nelle sabbie. Intanto Harrow libera la dea Ammit e inizia a dispensare la sua giustizia, diventando il suo Avatar.

Layla nel frattempo libera Khonshu per provare a fermare Ammit e scopre dalla dea Tawarwet che Marc potrebbe tornare in vita. Dopo aver salvato quindi Steven dalla Duat, Marc e il suo compagno tornano in vita e, ricongiuntisi con Khonshu, scendono in campo contro Harrow.

Al loro fianco c’è Layla, che diventata l’avatar della Tawarwet sfoggia il suo nuovissimo costume e inizia così lo scontro finale. Il combattimento sembra volgere a favore di Harrow e Ammit ma, proprio quando tutto sembra compromesso, Marc sviene e, al risveglio, trova una carneficina di cui né lui né Steven sono responsabili.

Senza farsi troppe domande, Marc e Layla imprigionano Ammit nel corpo di Harrow, ma il cavaliere lunare decide di risparmiare il suo nemico. Sconfitti Harrow e Ammit, Khonshu mantiene la propria parola e libera Marc e Steven e tutto sembra volgere al meglio, prima della scena post-credit.

Cosa succede nella scena post-credit di Moon Knight

Rimane il mistero su chi abbia causato quella carneficina e sconfitto Harrow (un fenomeno visto già nelle scorse puntate) e viene svelato proprio nella scena post credit. Qui troviamo Harrow in un ospedale psichiatrico e viene rapito da una figura misteriosa, che lo porta in una limousine dove lo attende Khonshu.

Qui il dio rivela il colpo di scena finale: il suo avatar è ancora Marc, ma con la sua identità, quella di Jake Lockley, un killer spietato che parla in spagnolo e giustizia Harrow sparandogli. La rivelazione finale svela anche l’ultimo mistero e lascia aperti spazi per la seconda stagione, perché ne Marc né Steven sono a conoscenza di quest’altra identità.

