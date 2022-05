Summertime 2 finale: come finisce la serie Netflix

Dal 4 maggio è su Netflix Summertime 3 ma ricordate come finisce la seconda stagione? Rinfrescatevi la memoria.

Prima di cimentarvi con i nuovi e ultimi episodi di Summertime 3, dovreste provare a ricordare come finisce Summertime 2. Ecco un utile riassunto per tenere il passo e ricapitolare ogni accaduto cruciale prima del gran finale.

Summertime 2 come finisce

Summer non ha ancora idea di cosa fare. Ha rinunciato a raggiungere Ale a Barcellona. È stata convinta da Lola, ex di lui, che l’ha convinta di non essere la persona giusta per stargli accanto. Lui meriterebbe di più, secondo lei. Anche il trasferimento a Parigi sembra ormai un’opzione quanto mai remota.

È una fase strana e diversa della sua vita. Per la prima volta non ha una meta ben prefissata dinanzi a sé e va bene così, deve solo capirlo. Finisce a letto con Jonas e prova a ricucire i rapporti con Edo. Questi però non crede rivedersi possa essere positivo, anche solo in amicizia. Il ragazzo si è presentato a Vicenda da Giulia e ha incassato un duro rifiuto. Ha così preso una decisione: si trasferisce ad Amburgo. Sente il bisogno di ricostruire il rapporto con sua madre, originaria proprio di quella città. Tutto sembra deciso ma di colpo appare Giulia dal nulla sulla sua porta di casa.

Dario vuole tornare a Roma dai genitori. Ha trascorso un’intera estate a casa di Sofi e ora sente che nulla lo tenga più ancorato a Cesenatico. Davide però gli scrive, fingendo fosse il suo compleanno, invitandolo a festeggiare.

Dario ottiene finalmente una chance vera da Rita, che si convince di poter abbassare la guardia con lui e creare una nuova famiglia, per la gioia del piccolo Davide. Sofi intanto scopre che Jonas ha dormito con Summer la notte prima. Si sente tradita ma c’è di più. La verità è che ha amato la sua migliore amica per molti anni e non ha bisogno di starle lontana per un po’. La lascia da sola e in lacrime poco prima del concerto di Ferragosto.

Anthony ha invece lasciato la casa che condivideva con l’ex moglie e le figlie. Isa è però incinta di lui e dovrà decidere cosa fare del proprio futuro. Blue deve lasciare andare Alfredo, cimentandosi in una storia a distanza. Nessuno che lei conosca, però, è mai riuscito a non soffrire in questo tipo di relazione. Lui però riesce a rassicurarla.

Irene raggiunge Sofia. È tornata dalla Grecia solo per rivederla, lasciandosi tutti e tutto alle spalle. Dovrà tornare a Milano e propone alla ragazza di raggiungerla. Le due paiono non essere più ex. Sofi pare infatti accettare la proposta, pronta a vivere con lei la quotidianità che è sempre mancata a questa relazione.

Tutto pronto infine per l’ultima gara di campionato. Ale e Lola pensano al futuro ma intanto devono vincere. La giovane viene travolta da Jacopo in pista. Ale manda in fumo la vittoria, girando la moto e tornando da lei per aiutarla in qualche modo. La situazione si scalda rapidamente e Lola perde i sensi tra le braccia del giovane.

