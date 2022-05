Summertime 3 finale: come finisce tra Alex e Summer

Il 4 maggio 2022 è il giorno di Summertime 3 su Netflix. Ecco come finisce l’ultima stagione della serie TV italiana. Ci sarà da piangere?

I fan di Summertime devono accettare il fatto che questo splendido viaggio sia ormai finito. La terza e ultima stagione dello show Netflix ha raccontato le sue ultime storie, tra scelte difficili e qualche punto interrogativo. Volete sapere cosa accade ad Alex e Summer? Ecco come finisce Summertime 3.

LEGGI ANCHE – Summertime 2 finale: come finisce la serie Netflix

Summertime 3 finale

La puntata conclusiva di Summertime 3 guarda con attenzione al futuro di Summer, Ale, Sofia ed Edoardo. Si ritrovano tutti a dover fronteggiare delle decisioni importanti, che avranno un peso enorme sui prossimi anni della loro vita. Summer continua gli studi all’università ma è attratta anche dal mondo della musica, soprattutto grazie alla presenza di Luca. Questi sembra intrigarla particolarmente e tra loro l’intesa non si limita al palco. Lui non sa se ci sarà un futuro romantico in serbo per loro in futuro ma ciò che non vuole perdere è soprattutto la chimica artistica. Le propone di continuare a suonare insieme anche dopo l’estate.

Ale è invece pronto a lasciarsi alle spalle il mondo delle corse. Decide di prendere la barca e partire. Vi sono però delle persone che deve salutare prima di cimentarsi in questa folle avventura. Faccia a faccia con Dario e poi con Lola, con la quale si è riappacificato una volta per tutte dopo essersi sentito in colpa a lungo a causa del suo incidente in pista.

Sofia è pronta a puntare tutto sulla sua passione per la fotografia. Accetta così l’invito di Jonas a partire con lui per l’Australia, dove proseguirà a studiare per diventare una professionista. Tanti cambiamenti anche per Edoardo, che si riavvicina al padre Loris, al quale aveva mentito sull’esisto della sua permanenza ad Amburgo. Lascia però Giulia, mentre Dario è in crisi con Rita e lascia il suo lavoro da fattorino. Decide di aprire un locale tutto suo, forte del successo ottenuto dalla nuova attività in spiaggia.

Nella parte conclusiva si torna a concentrarsi su Summer. Luca vorrebbe una risposta sulla sua proposta ma lei preferisce ignorarlo e uscire con Edoardo. I due trovano una Cesenatico del tutto svuotata. L’estate è ormai finita ma c’è tempo per un altro bagno. In spiaggia c’è Sofia ad attenderli. La ragazza le propone di partire per l’Australia con lei. Ancora un bivio, ancora una decisione. Tutto è possibile ma lei si limita a rispondere: “Sarebbe bello”.

Nei suoi occhi riviviamo l’ultimo saluto con Ale, pochi giorni prima. I due guardano il tramonto e si tengono per mano. Il sentimento non è svanito ma le loro strade si dividono, almeno per ora. È giusto che ognuno segua il proprio percorso di crescita. Tutte queste esperienze serviranno ai protagonisti per crescere e diventare le persone che sono destinate a essere. A Summer non resta che gettarsi in acqua e giocare con i propri amici in quest’ultimo sprazzo d’estate. La vita le sorride, così come a tutti loro. Serve solo un po’ di coraggio per gettarsi e viverla a pieno.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI