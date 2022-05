10 giorni senza mamma: trama e cast

10 giorni senza mamma: andiamo a scoprire la trama e il cast della simpatica commedia con Fabio De Luigi

Fabio De Luigi è il protagonista di 10 giorni senza mamma, simpatica commedia diretta da Alessandro Genovesi, uscita nelle sale cinematografiche italiane nel febbraio 2019. Il film ha ottenuto un buon successo sia di critica che di pubblico, portando a Fabio De Luigi anche una nomination ai Nastri d’oro come Migliore attore in un film commedia e alla pellicola la candidatura al Premio del Pubblico all’Hamburg Film Festival. Al botteghino anche il film ha ottenuto grandi risultati, piazzandosi al ventunesimo posto della classifica degli incassi italiani con gli oltre 7 milioni guadagnati e restando al primo posto al box office per oltre tre settimane.

Il successo del film ha portato anche alla realizzazione di un sequel, 10 giorni con Babbo Natale, in cui al cast originale si aggiunge anche Diego Abatantuono, nei panni appunto di Babbo Natale.

10 giorni senza mamma: la trama del film

Carlo è un responsabile delle risorse umane in una catena di supermercati e a causa del suo lavoro è spesso lontano da casa, una situazione che ha provocato diversi attriti con sua moglie Giulia. Quest’ultima, quindi, decide di partire in vacanza con la sorella a Cuba e lascia a Carlo la gestione della casa e dei loro tre figli. L’uomo quindi si troverà a dover gestire situazioni che ha sempre trascurato, confrontandosi con le diverse problematiche dei figli, e nel frattempo dovrà anche mantenere alto il rendimento a lavoro.

10 giorni senza mamma: il cast del film

Ecco, di seguito, il cast del film 10 giorni senza mamma: