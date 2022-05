Andrea uomini e donne chi è corteggiatore di Valentina

Andrea, scopriamo chi è il nuovo protagonista di Uomini e Donne, corteggiatore della tronista Valentina

C’è un nuovo corteggiatore pronto a mettersi in gioco per conquistare la mano di Veronica Rimondi. La ragazza si sta mostrando molto complicata da soddisfare, diversi pretendenti ci hanno provato, ma finora nessuno è riuscito a fare breccia nel cuore della tronista di Uomini e Donne. Ci prova ora Andrea: andiamo a scoprire chi è.

Uomini e Donne: chi è Andrea

Andrea Della Cioppa è un giovane classe 1997, laureato in scienze motorie e impiegato come Personal Trainer. Il ragazzo dovrebbe essere originario di Pescara, ma vive e lavora a Roma. Lo sport è quindi la componente fondamentale della vita di Andrea, passione e lavoro della sua quotidianità. Per il resto, non abbiamo moltissime informazioni sul ragazzo, che da poco si sta affacciando sul mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione a Uomini e donne e di cui quindi non si sa moltissimo.

Andrea è entrato con decisione nel programma, attirandosi molte critiche e altrettanti complimenti, dovuti entrambi alla sua voglia di mettersi in gioco e di partecipare ai dibattiti che si creano in studio. Il ragazzo ad esempio ha commentato il comportamento di Riccardo e Armando, che secondo il giovane sono più interessati alla notorietà che all’amore.

L’intraprendenza di Andrea è ciò che ha colpito Veronica, anche lei molto decisa caratterialmente. I due sono quindi usciti in esterna e le cose tra loro sembrano andare bene, a primo impatto c’è una sintonia quantomeno caratteriale tra i due, poi bisognerà vedere se le cose andranno avanti o se s’interromperanno, con l’emergere magari di alcune complicazioni dovute all’approfondimento dell’amicizia. Andrea per ora cerca di conquistare il cuore di Veronica Rimondi, vedremo nelle prossime puntate se le cose si evolveranno per il meglio tra i due protagonisti del dating show di Canale 5.