Corrado Augias: scopriamo cosa fa oggi il famoso scrittore, dove vive e quanti anni ha

Tra gli ospiti di Serena Bortone nella puntata di giovedì 5 maggio di Oggi è un altro giorno c’è Corrado Augias. Famoso giornalista e scrittore, scopriamo cosa fa oggi e dove vive e andiamo a vedere i dettagli della sua vita privata.

Corrado Augias oggi: dove vive e quanti anni ha

Corrado Augias è uni degli scrittori e giornalisti più famosi del panorama italiano. Alle spalle ha una lunghissima carriera, come scrittore, conduttore e autore televisivo, giornalista e drammaturgo e anche come politico. Nato il 26 gennaio 1935 a Roma, oggi Augias ha 87 anni e vive tra la sua città natale, Roma appunto, e quella che potremmo considerare la sua città d’adozione, ovvero Parigi.

Augias conosce benissimo la città francese, le ha anche dedicato diversi libri. Augias ha vissuto sia a Parigi che a New York e di entrambe le città ne ha raccontato i segreti nella sua saga di scritti dedicati appunti ai segreti delle città. La sua carriera è stata incredibilmente prolifica, come giornalista Augias ha lavorato con la Rai, con Espresso, Panorama e soprattutto con Repubblica, di cui è diventato un vero e proprio volto simbolo. Come scritto si è occupati di romanzi gialli, di saggi di svariati tipi e anche di opere teatrali.

Corrado Augias è stato protagonista anche in televisione, con la sua esperienza in Rai e con la conduzione di diversi programmi, soprattutto di approfondimento culturale. Nell’enorme mole di attività svolte in carriera da Augias rientra anche quella politica, visto che è stato eletto come deputato al Parlamento europeo nel 1994, nelle liste del Partito Democratico della Sinistra. Una vita lunga e ricca quella di Corrado Augias, segnata infine anche da un forte attivismo, a sostegno di temi come l’eutanasia e in generale in difesa del laicismo.