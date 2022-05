Quel mostro di suocera trama cast

Quel mostro di suocera è una commedia con Jennifer Lopez e Jane Fonda. Guerra aperta esilarante tra suocera e nuora.

Quel mostro di suocera è uno dei film più apprezzati dalla filmografia di Jennifer Lopez, che si ritrova in uno scontro esilarante a base di frecciatine, ripicche e piani malvagi. La colpa della protagonista? Voler sposare il figlio di Jane Fonda.

Questo è uno dei due film girati dalla celebre cantante e attrice nel 2005, insieme con Il vento del perdono. Ha ricevuto un cachet di ben 15 milioni di dollari per la pellicola, che è la sua diciannovesima, per una carriera cinematografica iniziata nel 1986.

Quel mostro di suocera trama e cast

Quel mostro di suocera è una commedia del 2005 diretta da Robert Luketic. La protagonista è Charlie Cantilini, ragazza che vive a Venice Beach, in California, dove si mantiene svolgendo svariati lavori. È istruttrice di yoga, dog sitter, cameriera e allenatrice di baseball. Il suo sogno è però quello di diventare una fashion designer.

Incontra il dottor Kevin Fields, che sembra essere l’uomo giusto per lei. Le cose però prendono una brutta piega quando lei viene presentata alla madre di lui, Viola Fields. Quest’ultima è in piena crisi esistenziale. Non prova simpatia per Charlie fin da subito. Non la ritiene all’altezza di suo figlio e inizia a odiarla quando lui le chiede di sposarlo.

Decide di rovinare la loro relazione in tutti i modi possibili, con l‘aiuto di Ruby, sua amica e assistente. Arriva addirittura a indossare un abito bianco al loro matrimonio. Una guerra senza quartiere tra due donne non così dissimili come potrebbero pensare.

Guardando al cast, le due protagoniste, ovvero Charlie e Viola, sono interpretate come detto da Jennifer Lopez e Jane Fonda. A loro si aggiungono gli interpreti di Kevin e Ruby, che sono Michael Vartan e Wanda Sykes. A completare l’elenco di attori e attrici troviamo Adam Scott (Remy), Annie Parisse (Morgan), Monet Mazur (Fiona), Will Arnett (Kitt).