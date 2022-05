Ti giro intorno finale: come finisce il film Netflix

Scopriamo come finisce Ti giro intorno. Ecco il finale del film live-action Netflix che adatta l’omonimo romanzo di Sarah Dessen.

Siete curiosi di scoprire come finisce Ti giro intorno? Il film Netflix è disponibile da venerdì 6 maggio e per ora possiamo proporvi la versione del romanzo, ovvero il finale di Ti giro intorno di Sarah Dessen. Di seguito trovate tutti gli spoiler che desiderate.

Ti giro intorno trama

Proviamo a proporre un sunto della storia di Ti giro intorno. Non una semplice trama, dunque. Anche in questo caso ci saranno un bel po’ di spoiler (siete avvisati). Auden West è una giovane ragazza molto intelligente, destinata a frequentare la Defriese University dopo l’estate. Ha accettato la proposta di suo padre di trascorrere le vacanze nella cittadina balneare di Colby, sperando di poter legare con lui, che è però troppo impegnato con il suo romanzo.

Una sera va in spiaggia, ritrovandosi circondata da ragazzi della sua età e non solo. Conosce Jake e e con lui ha un’avventura di una notte. Va via e il giorno dopo trascorre il tempo con Heidi, la sua matrigna. Va al suo negozio e scopre che Maggie, una delle dipendenti, è furiosa perché il suo ex, Jake, pare aver fatto sesso con una ragazza in spiaggia.

Decide di tacere, ovviamente, e quella stessa sera incontra per caso Eli, che l’aiuta a calmare Tisbe, la sua sorellastra. Il ragazzo gestisce il negozio di bici di fianco a quello di Heidi. Scopre però che il suo fratellino è proprio Jake. La situazione a casa è pesante. Suo padre non pensa altro che al romanzo che deve completare. Auden lo sente litigare con Heidi, che prova a spiegargli che dovrebbe trascorrere più tempo con entrambe le sue figlie. Ecco poi la verità. Lui confessa d’aver invitato sua figlia soltanto per prendersi cura di Tisbe.

La ragazza si allontana e poi trascorre la notte a sistemare le finanze di Heidi. Soffre di insonnia e questo è un modo per tenersi occupata. La matrigna, per ringraziarla, le offre un posto di lavoro, con gran disappunto del padre. Quest’esperienza la cambia e quando sua madre giunge in città e critica fortemente Heidi, è proprio la protagonista a difenderla.

A una festa incontra nuovamente Eli e i due scoprono d’essere entrambi insonni. Cominciano così a frequentarsi di notte, con la ragazza che si ritrova a fare cose mai pensate prima, anche se molto semplici come il bowling. In un bar poi scatta il primo bacio.

Ti giro intorno trailer

Ti giro intorno come finisce

Auden è preoccupata da quanto si veda diversa rispetto a poco tempo prima. Decide così di fare un passo indietro e interrompere il rapporto con Eli. Intanto si fa vivo Jason, suo ex accompagnatore al ballo di fine anno. Questi le chiede di andare con lui al Beach Bash, evento organizzato da Heidi per la fine dell’estate. La ragazza accetta ma, una volta arrivato il giorno, Jason si tira nuovamente indietro.

Una cocente delusione che spinge Auden a tornare da Eli, che rifiuta l’invito. I due però si incontrano nuovamente per caso e decidono di provare a ripartire, andando insieme al Beach Bash. Al termine del romanzo Auden è da Ray, il cafè che frequentava costantemente con Eli quando soffriva di insonnia. I due sono nuovamente una coppia.