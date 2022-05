Ti giro intorno è un film Netflix che adatta l’omonimo romanzo di Sarah Dessen. Una storia romantica che farà parlare di sé.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Ti giro intorno, diretto da Sofia Alvarez, disponibile su Netflix da venerdì 6 maggio. È la scelta ideale per un film rilassante e dolce da vedere durante il prossimo fine settimana da soli, con amici o con il proprio partner.

Ti giro intorno trailer

Ti giro intorno trama e cast

La protagonista di Ti giro intorno è Auden, una giovane ragazza che si ritrova in quel particolare anno della propria vita in cui tutto sembra stia per cambiare radicalmente. È una studentessa dell’ultimo anno delle superiori e dovrà frequentare un college prestigioso dopo l’estate. Proprio in questi mesi caldi e folli accade però qualcosa che la cambierà per sempre. La sua grande avventura amorosa si svolge a Colby Beach, una cittadina molto pittoresca dove Auden si diverte a girovagare per le strade, senza una meta precisa. In questa cittadina di mare tutti si divertono in spiaggia, al sole, ma non lei.

È diversa da tutti quelli che conosce. Dorme poche ore per notte, soffrendo di insonnia, e così si cimenta in questa strana conoscenza notturna della città, provando a recuperare quanto non fatto durante il giorno. Tutto procede esattamente allo stesso modo, fino a quando non incontra Eli. Per la prima volta si ritrova dinanzi un passeggiatore notturno come lei. È un ragazzo molto affascinante, che soffre del suo stesso disturbo. Mentre la città dorme serena, i due si ritrovano in una missione notturna. Eli è pronta a far scoprire ad Aduden la spensierata vita da adolescente che la ragazza non avrebbe mai creduto di poter desiderare.

Guardando al cast, la protagonista Auden è interpretata da Ema Pasarow. Eli ha invece il volto di Belmont Cameli. La celebre Andie MacDowell è Victoria, mentre Robert ha il volto di Dermot Mulroney. A completare il cast vi sono Kate Bosworth (Heidi), Genevieve Hannelius (Leah), Laura Kariuki (Maggie), Samia Finnerty (Esther), Paul Karmiryan (Adam), Ricardo Hurtado (Jake); Marcus Scribner (Wallace) e Hannah Michelle (Cala).