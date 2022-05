Vecchie Canaglie: trama e cast del film di Chiara sani

Vecchie canaglie: andiamo alla scoperta del primo film di Chiara Sani, che vede nel cast anche Andy Luotto, Andrea Roncato e Lino Banfi.

Nel salotto di Serena Bortone, per la puntata di giovedì 5 maggio di Oggi è un altro giorno, sarà presente Chiara Sani, che presenterà il suo primo film: Vecchie canaglie. Insieme a lei in studio anche Andy Luotto e Andrea Roncato, due protagonisti del cast con Greg, Pippo Santonastaso e Lino Banfi. Andiamo a scoprire qualcosa in più sul film.

Vecchie canaglie: la trama del film

Sei anziani sono i protagonisti del film e passano le loro giornate nella casa di riposo Villa Matura. Un giorno, però, la vita dei simpatici vecchietti viene stravolta dalla decisione della proprietaria della casa, interpretata dalla stessa regista Chiara Sani, di vendere la struttura. Si cerca dunque una sistemazione ai pazienti e a pochi giorni dalla chiusura della casa, gli unici a non averla trovata sono proprio i sei protagonisti, che decidono di mettere insieme le forze per salvare la loro casa di riposo.

I sei vecchietti daranno così il via a una serie di iniziative rischiose ed eccentriche, con l’aiuto del figlio di uno di loro, Walter (interpretato da Lino Banfi): il criminale Renny. Riusciranno i vecchietti a salvare la propria casa e impedire la vendita della struttura?

Vecchie canaglie: il cast del film

Chiara Sani è al suo esordio alla regia e, come detto, presterà anche il volto alla perfida proprietaria di Villa Matura. Il gruppo dei vecchietti è guidato da Lino Banfi, nei panni di Walter, mentre suo figlio Renny sarà interpretato da Claudio Gregori, in arte Greg. Si tratta di un attesissimo ritorno per Lino Banfi, a sei anni dalla sua ultima apparizione sul grande schermo in Quo Vado.

Per il resto, all’interno del cast troviamo Andy Luotto, Andrea Roncato, Pippo Santonostaso, Gino Cogliandro e Federica Cifola.