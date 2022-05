Don Matteo 13 anticipazioni: segreto Valentina spiazza Marco

Dalle anticipazioni della settima puntata di Don Matteo 13 scopriamo il segreto di Valentina che potrebbe rovinare la storia con Marco.

Nella sesta puntata di Don Matteo 13 abbiamo visto come Marco e Valentina siano ormai una coppia vera e propria. Cecchini credeva che il PM fosse tornato con Anna ma poi i due si sono baciati dinanzi a tutti, canellando ogni dubbio. Stando alle anticipazioni della settima puntata, però, pare che ci sarà la loro prima crisi.

Don Matteo 13 anticipazioni: il segreto di Valentina

Tutti sanno della relazione tra Marco e Valentina. Anche la stessa Anna è al corrente della nuova storia che è venuta a crearsi. C’è chi ne è profondamente deluso, come Cecchini, e chi invece deve nascondere la propria gelosia. Stando alle anticipazioni della settima puntata di Don Matteo 13, però, i due si ritroveranno a fronteggiare la loro prima crisi, nonostante stiano insieme da così poco tempo.

Lei è pronta a vivere questa storia nella maniera più intensa possibile. Decide così di coinvolgerlo in tutte le sue uscite, trascorrendo quanto più tempo possibile insieme. Numerose attività e tanto tempo trascorso fuori, anche fino a tardi. La differenza d’età farà sentire il proprio peso. Marco si renderà ben presto conto di non poter sostenere i ritmi frenetici della sua fidanzata, ben più giovane di lui.

In questo modo ha origine la loro prima crisi, con Nardi che si rifugia da Anna, che da possibile compagna si tramuta in confidente. Le chiede consiglio per porre rimedio a questa situazione. La capitana deciderà di aiutarlo o approfitterà della situazione per tentare di separare la neo coppia?