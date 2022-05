Pechino Express chi sono finalisti: lacrime Italia Brasile

Pechino Express: andiamo a scoprire chi sono i finalisti della nona edizione dello show trasmesso su Sky Uno.

Siamo quasi arrivati all’atto conclusivo della nona edizione di Pechino Express. L’ultima puntata ha sancito l’eliminazione della coppia Italia Brasile, andando a decretare il quadro della finale. Nikita Pelizon e Helena Prestes hanno dovuto dunque dire addio al programma e rientrate in Italia, a un passo dall’attesissima finale. Vediamo invece chi volerà a Dubai per l’atto conclusivo di questa stagione di Pechino Express.

Pechino Express: chi sono i finalisti

Sono tre le coppie che si contendono la vittoria della nona edizione di Pechino Express: i Pazzeschi, gli Sciacalli e Mamma e figlia. Nel dettaglio, sono le coppie formate da Victoria Cabello e Paride Vitale, da Gianluca Fru e Aurora Leone e da Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni a volare a Dubai per provare a vincere questa edizione 2022 di Pechino Express.

Durante la semifinale, la nona puntata di questa stagione, abbiamo visto dunque l’eliminazione di Nikita Pelizon e Helena Prestes, nominate dai Pazzeschi, primi finalisti del programma. La busta nera ha poi confermato la loro eliminazioni e le due, dopo essersi abbandonate alle lacrime, hanno voluto ringraziare il programma, ricevendo anche i complimenti di Enzo Miccio, che ha voluto sottolineare la loro energia. A un passo dalla finalissima le due dunque hanno dovuto cedere.

Ora l’attesa è chiaramente alle stelle per l’atto conclusivo di Pechino Express, che andrà in onda come di consueto il giovedì sera. Appuntamento dunque per il 12 maggio, con la finale che sarà trasmessa, come al solito, in diretta televisiva su Sky Uno e in streaming tramite le applicazioni di Sky Go e Now Tv, disponibili per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc e, la seconda, anche per smart tv. Manca pochissimo, e scopriremo la coppia vincitrice della decima edizione di Pechino Express.