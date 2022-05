A Verissimo Manuel Bortuzzo ha svelato dettagli inediti sulla fine della sua storia d’amore con Lulù Selassiè. Pronto per il suo film ha parlato anche della sua ex fidanzata e rivelato se stanno insieme

A Verissimo ospite di Silvia Toffanin nella puntata di oggi Manuel Bortuzzo. Il film ispirato alla storia vera del suo incidente dal titolo Rinascere va in onda domani domenica 8 maggio su Rai1 in prima serata. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della pellicola per la tv, era stato chiesto al gieffino perché con Lulù si sono lasciati. In quell’occasione il nuotatore ha preferito non rispondere alla domanda e lasciar spazio a curiosità sul film che parla della sua storia, di come si è ritrovato sulla sedia a rotelle e di come è rinato.

Da Silvia Toffanin essendo l’argomento di attualità Manuel ha rivelato dettagli sul perché si è lasciato con Lulù, specificato se la Princess ha scoperto dell’addio davvero dal comunicato Ansa e svelato in che rapporti è oggi con la Selassie. A Verissimo Bortuzzo ha risposto anche ai rumors che lo vogliono con la sua ex fidanzata Federica con cui era insieme al momento dell’incidente avvenuto nel 2019 quando è rimasto paralizzato dopo dei colpi di pistola alla schiena.

Verissimo: Manuel su Lulù parla del perché si sono lasciati

A Verissimo l’intervista di oggi sabato 7 maggio a Manuel Bortuzzo non è iniziata con i momenti più belli nella casa del Grande Fratello Vip. Con Lulu si sono fidanzati dopo un periodo di tira e molla: dopo un mese il primo bacio, poi i litigi perché lui si sentiva soffocare fino a quello che sembrava il punto di non ritorno, la nomination del nuotatore alla Selassie.

Dopo quell’episodio, complice un massaggio, i due si sono messi insieme. Manuel è uscito dalla casa prima di Lulu, finalista, per problemi di salute. Alla finale del Grande Fratello Vip le ha dedicato una canzone di Ultimo ma dopo un mese Bortuzzo ha lasciato la Princess con queste parole in un comunicato Ansa: rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale.

A domanda di Silvia Toffanin Manuel ha risposto così sul perché si sono lasciati con Lulù: Al contrario di quanto si pensi l’ho deciso io, non ho bisogno del consenso di nessuno per amare, non è colpa di mio padre né della mia famiglia. Noi dovevamo comportarci come due persone normali sapendo di essere esposte, non mi sono mai imposto di restare con lei solo perché la coppia nata al grande fratello piaceva.

Ho provato a farle capire che non era colpa degli altri, le spiegavo i problemi punto per punto ma non voleva capire. Non è vero che l’ho lasciata con un comunicato, glielo dicevo da giorni che le cose non andavano. Ho dovuto togliere le foto da Instagram e fare un comunicato stampa per farle rendere conto che era finita.

I miei genitori sono sempre stati un passo indietro le mie scelte, mi hanno sempre lasciato libero. I miei amici non li ha mai conosciuti come fa a parlare di lavaggio del cervello? Mio padre Franco Bortuzzo per giorni ha lavorato per creare a Roma una casa per la privacy mia e di Lulù. È rimasto male perché è stato preso di mira. Su Instagram mi hanno anche minacciato ma ho altro su cui pensare. La gente che non è di quel mondo, come la mia ex, che si ritrova dagli haters messaggi orribili sta male.

Non so come fa a fingere che tra di noi sia andato tutto bene quando non è così. L’ho amata, era tutto vero e sono stato male per assorbire la delusione. Si è mostrata tutt’altra. Gli stili di vita erano diversi ma non era questo il problema, era il venirsi incontro che non era reciproco, ero solo io a fare dei passi verso di lei. Mi è crollato il mondo addosso quando ho visto certe cose. La più grande delusione è stata non concludere nulla. Un confronto? Inutile è come parlare con un muro.