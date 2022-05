Summertime 3 Cristiano Caccamo canta davvero? Chi è la voce

In Summertime 3 ci sono anche alcune aggiunte al cast. È il caso di Luca, interpretato da Cristiano Caccamo, che intriga Summer.

La musica ha un ruolo molto importante in Summertime e la terza e ultima stagione della serie TV italiana di Netflix non fa eccezione. I fan hanno potuto apprezzare Sangiovanni, che ha interpretato se stesso e cantato il suo nuovo singolo, Scossa. Spazio anche a Cristiano Caccamo nei panni di Luca. Questi suona e canta ma è davvero la sua voce?

Summertime 3: Cristiano Caccamo canta davvero?

Summer si lascia ammaliare da Luca nella prima parte di Summertime 3. Ha voglia di vivere quest’estate in maniera spensierata ed eccola finire tra le braccia dell’affascinante musicista. Questo nuovo personaggio ha molto spazio nella terza e ultima stagione della serie TV. Dopo aver avuto un primo incontro molto intimo con la protagonista, le propone di compiere una scelta azzardata, ovvero puntare tutto sulla musica. La loro alchimia sul palco è evidente e il pubblico ha modo di apprezzarla.

In tanti però si sono chiesti se fosse davvero Cristiano Caccamo a cantare o se qualcuno in quei frangenti avesse doppiato Luca. La risposta è la seguente: l’attore si è messo alla prova, suonando la chitarra in alcuni momenti e soprattutto facendo apprezzare la sua voce. È davvero lui a cantare in Summertime 3, non ci sono dubbi. Peccato che non ci saranno altre chance per poterlo apprezzare. Netflix ha infatti deciso di chiudere i battenti della serie. I fan però sperano in qualche novità, magari nei prossimi anni. Sarebbe bello poter appezzare un film tratto dalla serie, che possa porre realmente la parola fine alle storie dei protagonisti, mostrati con qualche anno in più sulle spalle.