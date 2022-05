Un marito di troppo è una commedia romantica del 2008 dal ricco cast. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Un marito di troppo è una divertente commedia sentimentale incentrata su un triangolo amoroso. Un racconto divertente ambiento a New York, che vede protagonista un trio di grandi attori, tra i quali una candidata e un vincitore del premio Oscar.

Un marito di troppo trailer

Un marito di troppo trama e cast

Emma Lloyd è una star della TV interpretata da Uma Thurman. Lavora come psicologa ed è esperta in problemi affettivi. È pronta a sposarsi con il suo fidanzato Michael, che ha il volto di Colin Firth. I due hanno sempre pensato che unirsi in matrimonio a New York fosse qualcosa di molto semplice. Non devono far altro che presentarsi insieme al Municipio e presentare dei documenti. Le cose però non vanno affatto come speravano. Si scopre infatti che Emma è già sposata.

Com’è possibile tutto ciò? La grande esperta di relazioni ha un problema. Un suo fedele ascoltatore, Patrick Sullivan, interpretato da Jeffrey Dean Morgan, l’ha seguita con attenzione e ora si ritrova con una vita sentimentale a pezzi. Il vigile del fuoco decide così di pareggiare i conti, mettendo in atto la sua vendetta dopo aver scoperto delle nozze imminenti della celebre psicologa. Si affida a un hacker molto abile e il gioco è fatto. I due risultano sposati a tutti gli effetti. Emma si ritrova così ad avere un marito, che non intende minimamente consentirle di sposare Michael. La donna dovrà trascorrere del tempo con lui per riuscire a convincerlo a divorziare. Le cose però potrebbero prendere una piega inaspettata. Emma è davvero felice? Che effetto le farà immaginare la propria via al fianco di un uomo decisamente meno strutturato di Michael e più istintivo?