Rinascere chi è Alessio Boni attore che fa Franco Bortuzzo: un uomo nuovo

Chi è Alessio Boni? Un attore dalla lunga carriera, che comprende anche il film Rinascere, che racconta la storia di Manuel Bortuzzo.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Alessio Boni, apprezzatissimo attore bergamasco che, tra i tanti ruoli interpretati, ha recitato nel film Rinascere nei panni di Franco Bortuzzo, padre di Manuel Bortuzzo, giovane atleta la cui vita cambia per sempre quando si ritrova nel mezzo di un regolamento di conti tra criminali. Vittima di uno scambio di persona in quel tragico 2 febbraio 2019.

Alessio Boni chi è

Nato a Sarnico, in provincia di Bergamo, il 4 luglio 1966, Alessio Boni ha 55 anni ed è un affascinante e talentuoso attore italiano. La sua è una lunga e proficua carriera, che lo ha visto impegnato soprattutto in televisione. Facciamo però un salto nel passato. Madre casalinga e padre piastrellista, con il quale ha lavorato per un periodo da giovanissimo. Ha poi prestato servizio nella Polizia di Stato a Milano. Un’esperienza che lo ha formato ma che si è conclusa dopo 18 mesi. È in seguito partito per gli Stati Uniti, dove ha lavorato come baby-sitter, cameriere e pizzaiolo. Tornato in Italia, ha debuttato al cinema nel 1990 nel film Il lago di Ezio Pascucci.

Ha così avuto inizio la sua fortunata carriera. Si è diplomato nel 1992 presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma, frequentando inoltre un corso di recitazione a Los Angeles. Ha ottenuto il successo nazionale con la fiction Rai Incantesimo, in onda nel 1998. È stato poi impegnato in progetti come:

La meglio gioventù

Cime tempestose

Quando sei nato non puoi nasconderti

Guerra e pace

Caravaggio

Walter Chiari – Fino all’ultima risata

Tutti pazzi per amore

La strada di casa

Qui abbiamo riportato soltanto alcuni dei titoli che lo hanno visto tra i protagonisti. Negli ultimi hanno ha inoltre lavorato a La compagnia del Cigno di Ivan Cotroneo, così come a due docu-drama: Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio e Sul tetto del mondo.

Alessio Boni vita privata

Alessio Boni è sentimentalmente legato a Nina Verdelli, nota firma della stampa italiana, figlia di Cipriana Dell’Orto, ex direttrice di Donna Moderna, e Carlo Verdelli, ex capo di Vanity Fair e La Gazzetta dello Sport. La coppia è felice e nel 2020 è nato il primo figlio, Lorenzo. Non ci è voluto poi molto prima che i due annunciassero d’attendere il secondogenito. Il suo nome è Riccardo ed è nato a novembre 2021. Un uomo nuovo che riesce a conciliare la sua grande carriera alla sua splendida famiglia.