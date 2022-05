Rinascere chi è Giancarlo Commare attore che fa Manuel Bortuzzo: dove lo hai già visto?

Giancarlo Commare: scopriamo chi è l’attore che interpreta Manuel Bortuzzo in Rinascere, il film sulla vicenda dell’ex nuotatore.

Giancarlo Commare interpreta Manuel Bortuzzo in Rinascere: film tratto dall’omonimo libro di Manuel Bortuzzo e che racconta il suo tragico incidente. Il 2 febbraio 2019 il ragazzo è rimasto vittima di un regolamento tra bande, venendo colpito da due colpi di pistola alle spalle a causa di un tragico scambio di persona. In ospedale gli è stata diagnosticata una lesione midollare completa che ha significato paralisi degli arti inferiori e quindi addio al sogno di arrivare alle Olimpiadi. Rinascere racconta il viaggio di Manuel Bortuzzo dopo l’incidente e nei suoi panni ci sarà Giancarlo Commare: scopriamo tutto quanto sulla sua carriera.

Chi è Giancarlo Commare

Nato a Castelvetrano, provincia di Trapani nel dicembre 1991, Giancarlo Commare inizia a coltivare la passione per la recitazione sin da bambino, iniziando a muovere i suoi primi passi a teatro, sia come attore che come ballerino. Dal 2014 inizia ad apparire in televisione, in alcune fiction Rai e Mediaset come Che Dio ci aiuti, Don Matteo, I bastardi di Pizzofalcone e Provaci ancora prof. Il grande successo arriva nel 2018, quando interpreta il ruolo di Edoardo in Skam Italia, per poi vestire i panni di Rocco Amato ne Il paradiso delle signore.

Presto Commare sbarca anche sul grande schermo, con ruoli importanti nel film prodotto da Prime Video, Maschile singolare, e in Ancora più bello, seguito di Sul più bello. Oggi, Giancarlo Commare è un attore molto apprezzato, soprattutto dal pubblico più giovane, che si è affezionato a lui grazie a Skam. A marzo Commare ha fatto anche ritorno a teatro, recitando in un adattamento del musical inglese Everybody’s Talking About Jamie al teatro Brancaccio di Roma e ora sarà protagonista su Rai 1 di Rinascere nei panni di Manuel Bortuzzo.