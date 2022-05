Doctor Who 14 Ncuti Gatwa è il nuovo Dottore: chi è

La BBC sorprende tutti e annuncia il nuovo Doctor Who. Chi prenderà il posto di Jodie Whittaker? Ecco il nome che tutti aspettavano.

Tante le ipotesi e numerosi i nomi comparsi sul web nel corso dei mesi. Un’altra donna dopo il primato di Jodie Whittaker nei panni di Doctor Who? Avremmo avuto un Dottore nero? Quando sarebbe stato annunciato? Ci sarebbe stata la grande rivelazione soltanto al termine della rigenerazione? Ecco un po’ delle domande dei fan dello storico show britannico, che finalmente hanno una risposta.

Doctor Who 14 chi è

Chi è il nuovo Doctor Who? BBC ha fatto il suo annuncio a sorpresa in maniera decisamente poco eclatante. Sui social social è apparso questo post: “Il futuro è qui. Ncuti Gatwa è il Dottore”. Una notizia che ha fatto esultare un’intera generazione. SI può dire che Ncuti Gatwa sia il Doctor Who della Gen Z, senza dubbio. Se non avete visto Sex Education probabilmente non sapete chi sia, ma possiamo garantirvi che dalla prossima stagione ci sarà spazio per un Dottore decisamente sopra le righe, esaltante e un po’ pazzo, come da tradizione.

Ncuti Gatwa chi è

Ncuti Gatwa è un attore ruandese naturalizzato britannico. Nato a Kigali il 16 ottobre 1992, è noto soprattutto per il suo ruolo nella serie TV di Netflix Sex Education (Eric Effiong). Amatissimo dai fan dello show, che col tempo hanno potuto apprezzare la sua verve anche sui social, personali e della piattaforma streaming.

È cresciuto a Edimburgo e Dunfermline, in Scozia, dove si è laureato presso la Bachelor of Arts. La sua carriera non comprende molti titoli, ma dal 2019 a oggi non si è mai fermato. Dopo alcuni episodi singoli in show britannici, Netflix lo ha scelto per il ruolo di Eric Effiong, che continua a interpretare con successo. Ha poi fatto il suo esordio al cinema, da Horrible Histories: The Movie a The Last Letter from Your Lover. Sarà in Masters of the Air, altra serie TV e nel 2023, oltre a recitare da protagonista in Doctor Who 14, sarà presente nel cast di Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling.