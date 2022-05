Chi è Luca Tommassini: l’amicizia con Ilary Blasi

Luca Tommassini, scopriamo chi è il ballerino e coreografo italiano: tutto sulla sua carriera e sull’amicizia con Ilary Blasi.

Luca Tommassini è uno degli ospiti della puntata di lunedì 9 maggio di Oggi è un altro giorno. Andiamo a scoprire tutto sulla sua carriera e sulla famosa amicizia con Ilary Blasi.

Chi è Luca Tommassini

Nato a Roma nel febbraio 1970, da piccolo Luca inizia a studiare danza, iscrivendosi alla scuola di Enzo Paolo Turchi. Già dall’età 12 anni inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo, approdando in televisione, al cinema e a teatro. Sono tantissime le sue esperienze televisive, ballando al fianco di grandi star come Lorella Cuccarini e Heather Parisi, con cui ha anche avuto una breve relazione negli anni novanta.

Oltre che ballerino, Luca ha alle spalle una lunga carriera come coreografo e come regista ed ha anche recitato in alcuni film, tra cui il secondo capitolo di Sister Act. L’attività di coreografo l’ha portato a lavorare in molti videoclip musicali, in programmi televisivi e al cinema, arrivando a collaborare con tantissimi artisti sia italiani che internazionali come Pavarotti, Elisa, Tiziano Ferro, Phil Collins, Eminem e Katy Perry.

Luca Tommassini e Ilary Blasi: la storia della loro amicizia

Poco tempo fa Luca Tommassini è balzato agli onori del gossip per il suo rapporto con Ilary Blasi. Al tempo si era diffusa l’indiscrezione di una crisi tra la donna e l’ex capitano della Roma, voci poi smentite dai diretti interessati. Si era parlato anche di un flirt tra Ilary e il coreografo, visto che i due sono andati in vacanza insieme in Lapponia.

In realtà, tra Ilary e Luca c’è solo un solido rapporto di amicizia, niente di sentimentale dunque tra i due, con le voci su una loro relazione, che avrebbe tra l’altro causato la rottura del matrimonio della donna, prontamente smentite.