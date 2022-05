Chi è Luis Sal youtuber amico di Fedez e Chiara Ferragni

Luis Sal, scopriamo chi è lo youtuber amico di Fedez e Chiara Ferragni: scopriamo tutto su di lui e su cosa fa.

Una delle star del web, soprattutto presso il pubblico più giovane, è senza dubbio Luis Sal, protagonista con Fedez del podcast di successo Muschio Selvaggio e dell’avventura a Celebrity Hunted, il reality show di Prime Video. Andiamo dunque a scoprire qualcosa in più su di lui.

Chi è Luis Sal

Luis Sal, il cui vero nome è proprio questo anche se in molti hanno pensato al contrario, è nato nel giugno 1997 a Bologna. Padre argentino e madre italiana, Luis si diploma al Liceo artistico e poi si iscrive alla facoltà di Economia, anche se non porta a termine il percorso verso la laurea. Sceglie però un’altra strada, quella del web: nel 2009 apre il suo canale YouTube e in poco tempo accumula milioni di iscritti e di visualizzazioni.

Oggi, Luis Sal è tra i 100 influencer più seguiti in Italia e vanta un enorme successo sia su YouTube che su Instagram. Il giovane è grande amico di un’altra star dei social, ovvero il rapper Fedez. Un’amicizia nata nel 2017, quando il cantante invita lo youtuber al suo compleanno dopo aver notato i suoi video. Da quel momento i due diventano inseparabili e Luis diventa molto amico anche di Chiara Ferragni, entrando a far parte in maniera stabile delle loro vite. Piccola curiosità: Luis negli ultimi giorni è diventato virale soprattutto per la reazione entusiastica che la sua presenza genera in Vittoria, la figlia dei Ferragnez. Da alcuni video su Instagram si vede come la piccolina vada in estasi alla presenza di Luis, la prima “cotta” della figlia di Fedez.

Fedez e Luis Sal sono molto uniti anche sotto il punto di vista lavorativo: insieme gestiscono il famoso podcast Muschio Selvaggio e hanno partecipato nel 2019 al reality di Prime Video Celebrity Hunted.

Le attività di Luis Sal sono disparate, tra gli argomenti principali dei suoi video ci sono gli esercizi fisici e le spiegazioni su come tenersi in forma con allenamento e alimentazione. Luis ha anche pubblicato due libri: Ciao, mi chiamo Luis, nel 2018 in cui racconta e mostra i suoi disegni. Il secondo Il Luismo, uscito nel 2021, in cui lo youtuber racconta i suoi principi di vita, che finiscono nella filosofia appunto del luismo.